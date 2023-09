Već neko vrijeme šuška se kako su globalno poznata pjevačica Taylor Swift i zvijezda NFL-a Travis Kelce u vezi, a kako su oboje izuzetno popularni, mnogi su mišljenja kako je u pitanju jedan običan marketinški trik putem kojeg bi oboje mogli znatno zaraditi.

Ono što je zadnja dva dana česta tema razgovora je upravo video na kojem se nalazi Taylor Swift kako srčano navija za američku nogometnu zvijezdu, a svima je upalo u oči kako pritom vodi razgovor s Travisovom majkom na temelju čega je moguće zaključiti kako ove dvije zvijezde svoj odnos zaista misle odvesti na stepenicu više, ako već nisu, prenosi Danas.hr.

Čini se kako Travis nije osoba koja sjedi i čeka da mu sve padne na dlan, a vidimo to upravo u načinu na koji je pristupio Taylor na jednom od koncerata sa željom da se pojavi na njegovoj utakmici gdje joj je ujedno i dao svoj broj.

"Rekao mi je to u zadnji tren, ali ima nekih stvari s Travisom koje on samo kaže, a ti ne znaš je li to istina ili se šali", rekao je Patrick Mahomes, igrač Kansas City Chiefsa.

U svijetu ljudi koji prate NFL i sport, Trevis Kelce je trenutno možda i jedna od najvećih zvijezda NFL-a, i na toj poziciji koju igra, možda jedan od najvećih u povijesti.

A Taylor? Teško da postoji osoba koja za nju nije čula. Ali za svaki slučaj, treba napomenuti kako je ova kantautorica prodala oko 200 milijuna albuma, zaradila 11 Grammyja, a o njoj se u međuvremenu počelo učiti i na fakultetima.

"Ona je uvijek bila nekako u drugom planu, nikad se nije previše isticala, uvijek je Gaga bila jača, ili je Beyonce bila jača. Ali ona je od te neke nježne "country djevojčice" koja svira svoju gitaru i pjeva o bivšem dečku postala djevojka koja fascinira i ljude u mirovini i u najboljim godinama, pa i klince koji s njezinim pjesmama zapravo rade Instagram i Tik Tok objave", kaže.

Pa što se onda može dogoditi kada najpopularnija pjevačica na svijetu završi s igračem najpopularnijeg sporta u SAD-u.

"Najmanji je problem kad oni prekinu, pa ona napiše tužnu pjesmu o TK, ali što ako ona napiše pjesmu da je NFL opasan sport od kojeg možete dobiti ozljede mozga. Zamislite koliko bi mladih odustalo od američkog nogometa, zbog Taylor Swift", govori Antonio Vuksanović.

No prije svega, čekamo da ta veza uopće postane službena. Jer sasvim je moguće da su te četiri sekunde samo marketinški trik, od kojih mnogi mogu itekako zaraditi.

Da ta veza može biti marketinški trik, ne vjeruje i urednik Storyja.

"Potencijalno ta veza može biti fejk. Ali imam osjećaj, poznavajući koliko ona pazi na imidž, da si ne bi dopustila da je se u medijima proziva licemjerom i da iskorištava svoje emotivne odnose za posao. Mislim da nije toliko daleko spremna ići", objašnjava Banjavčić.

Taylor je svakako trenutno na samom vrhu showbusinessa, a tamo je stigla i zbog brojnih hitova o bivšima. A ako bude sreće, to znači da Travis možda neće završiti na novom albumu. Živi bili, pa vidjeli!

