Jessie J održala govor o svojoj borbi s rakom dojke: Čeka ju još jedna operacija

Britanska pjevačica Jessie J (37) održala je dirljiv govor o svojoj borbi s rakom dojke na dodjeli nagrada Music Industry Trust Awards održanoj sinoć u londonskom hotelu Grosvenor.

Pjevačica, koja ima 37 godina, u lipnju je prošla kroz mastektomiju u sklopu liječenja, no kasnije je otkrila kako će morati na još jednu operaciju. Pred publikom punom kolega iz glazbene industrije Jessie je iskreno progovorila o tome kako joj je dijagnoza "promijenila cijeli svijet" – srećom, rak je otkriven u ranoj fazi, prenosi Daily Mail.

"Iako se često šalim i volim se smijati, moram reći – kako je prekrasno to što stvaramo glazbu? I dijelimo je sa svijetom. Svi mi ovdje imamo svoje bitke koje nosimo na posao ili ostavljamo kod kuće. Ova godina promijenila je moj pogled na svijet, na to koje ću bitke birati. Kad ti smrt pokuca na vrata i moraš joj odgovoriti i, oprostite na izrazu, šutnuti je natrag, sve se promijeni", rekla je emotivna Jessie.

Foto:

Za ovu prigodu pjevačica je zablistala u glamuroznoj bijeloj haljini s prozirnim donjim dijelom, a na pozornici je pokazala da, unatoč svemu, nije izgubila svoju prepoznatljivu energičnost. Nakon nastupa Rite Ore (34), izvela je niz svojih hitova, među kojima i "Bang Bang".

Tjedan dana ranije Jessie je na Instagramu priznala da je "frustrirana" jer su liječnici odgodili njezinu drugu operaciju, iako je zbog nje otkazala američku turneju.

"Očito sam bila razočarana, ali to nije nešto što mogu kontrolirati. Dva kirurga imala su različita mišljenja. Sad pokušavam izvući najbolje iz situacije", objasnila je tada.

Foto:

Kako Jessie J živi nakon mastektomije?

Pjevačica se nedavno vratila na pozornicu – na festivalu BBC Radio 2 In The Park u Chelmsfordu, što je bio njezin prvi nastup nakon operacije. Emotivna Jessie publici je otkrila da je od zahvata prošlo tek 11 tjedana:

"Još sam u procesu oporavka, ali toliko sam zahvalna što sam ovdje. Moj sin Sky danas me prvi put vidi kako pjevam na pozornici", rekla je dok je dvogodišnjak, s velikim zaštitnim slušalicama, mahao mami iz backstagea.

Izvela je i novu pjesmu "Living My Best Life", nastalu neposredno prije dijagnoze. "Svi su mi rekli da sve zaustavim, ali ja sam rekla – to nije ono što život jest. Život je stajati usred oluje, držati kišobran i ići dalje. Glazba je moj lijek, ono što me budi svako jutro i daje mi razlog da se radujem", poručila je Jessie.

Na kraju je dodala: "Zahvalna sam što mogu stvarati glazbu koja nekome može uljepšati dan. Jer nikad ne znamo koji će nam biti posljednji. Zato grlite one koje volite – jako".

