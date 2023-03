HVALI SE RASKOŠNIM DEKOLTEOM / Jessica je nekad bila muškarac, a sada je otišla 'pod nož' i treći put povećala grudi: 'Volim biti žena i ponosna sam na to'

Nekadašnji "ljudski Ken", sada Jessica Alves (39), ponosno je pokazala rezultate nove operacije grudi, dok je izlazila iz otmjenog restorana. Uz smeđu svjetlucavu haljinu i ogrtač, look je upotpunila zlatnom torbicom i štiklama na špic. Jessica se nedavno podvrgnula trećem zahvatu za povećanje grudi i sada tvrdi kako je ona žena svojih snova. "Volim biti žena i ponosna sam na to. Dok sam odrastala, u mislima sam imala dugu kosu i raskošno tijelo, a danas sam žena svojih snova. Tako je divan osjećaj biti zadovoljan svojim izgledom", rekla je za MailOnline. Jessica smatra kako je vrijedilo potrošiti milijun funti na preko 100 operacija jer je to, kako ona kaže, ulaganje u njezinu sreću. "Bio je dug put da budem ovo što sam danas. Imam više od 100 operacija koje su koštale oko milijun funti, ali to vidim kao ulaganje u svoju sreću i budućnost. Barem ću ostarjeti kao sretna žena", objasnila je. U galeriji pogledajte kako Jessica Alves izgleda sada, a kako je izgledala dok je bila muškarac...