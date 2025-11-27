Glumica proživjela noćnu moru: Infekcija joj pojela kost, oči počele oticati

Bivša manekenka i glumica Jenny McCarthy (53) progovorila je o teškoj zdravstvenoj godini koja je iza nje. U emotivnom intervjuu za People, otkrila je da je u samo 12 mjeseci prošla čak devet operacija usta zbog opasne infekcije kosti – iskustvo koje joj je, kaže, potpuno promijenilo pogled na život i ovogodišnje blagdane učinilo posebno posebnima. Sve je počelo jednim implantatom – a pretvorilo se u maraton operacija.

„U samo godinu dana imala sam devet operacija. Jedna infekcija vodila je u drugu, potom u treću… Na kraju su mi se pojavile čak i izrasline na očnim jabučicama“, ispričala je. Naglasila je da su problemi krenuli nakon što je jedan keramički implantat potpuno podbacio.

„Zubi su mi ispadali, implantati su ispadali. Morali su kopati po mojoj čeljusti i odlamati komadiće kosti. Tada su otkrili duboku infekciju. Cijelu godinu bila sam na antibioticima i mogla sam jesti samo mekanu hranu“, prisjetila se.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iza osmijeha – bol

Iako je nedavno pozirala u bikiniju na njihovoj tradicionalnoj blagdanskoj čestitki, McCarthy priznaje da je stvarnost bila daleko od idilične.

„Čak i nakon što je ta fotografija snimljena, imala sam još dvije operacije usta. Bila sam prilično nesretna“, priznala je.

Bolovi i oticanje neprestano su se vraćali, a situaciju su dodatno pogoršavale izrasline na očima. „Svaki put kad bismo pomislili da je napokon kraj, sve bi se vratilo. Imala bih strašne bolove, otečenu čeljust… Ljudi bi me zapravo trebali malo žaliti!“, rekla je kroz smijeh.

Blagdani napokon bez boli

Nakon, kako kaže, najteže godine u životu, Jenny s još više uzbuđenja gleda prema Danu zahvalnosti i Božiću. Zbog poslovnih obveza ona i suprug Donnie Wahlberg često su bili razdvojeni – ona na snimanju The Masked Singer u Los Angelesu, on u Kanadi.

„Ove godine sve će biti posebno emotivno. Samo smo nas dvoje, kod kuće u Chicagu, ja kuham puricu i uživamo jedno u drugome“, kaže.

Nakon mjeseci mekane hrane i izbjegavanja svega tvrdog, Jenny se napokon veseli „pravom“ obroku: „Ove godine na tanjuru neće biti samo mekani pire. Spremam se dobro najesti!“

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmiru šokirali prizori iz Dubrovnika: 'Zar opet?'