NAJBOLJA GUZA SVIJETA / 30 fotografija iz svih kuteva najbolji je dokaz: Pozadina Jennifer Lopez (53) pravo je savršenstvo

Otkad se Jennifer Lopez pojavila u javnosti, njezina stražnjica je postala tema razgovora. Najpoznatija stražnjica u svijetu toliko je važan dio imidža Jennifer Lopez da se pričalo da ju je osigurala na milijune dolara. Ljudi su vjerovali u tu glasinu godinama dok ju nije demantirala u emisiji "Carpool Karaoke", u The Late Late Show With James Corden 2016. Tada je rekla: "Ne! To ne postoji." Oboje su se našalili o tome kako je smiješno osigurati dio tijela. Znaš da je tvoj stražnjica velika stvar kad ljudi počnu izmišljati priče o njoj.