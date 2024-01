Pjevačica i glumica Jennifer Lopez snimila je remiks pjesme Can't Get Enough u kojem udružuje snage s repericom Lattom i opisuje seks sa svojim suprugom Benom Affleckom.

U snimci prvo uživa u krevetu, a zatim izlazi na ulice New Yorka u seksi izdanju prije nego što se pojavi u crnom bikiniju pokraj bazena.

Spot vrvi vrućim scenama. Iako smo navikli da J.Lo izbacuje atraktivne fotke i videa, ovaj je itekako začinjen. U njemu se vruća Latina izvija u krevetu, simulirajući samozadovoljavanje. A to je tek prvi dio spota...

Pogledajte u fotogaleriji niže kakvi se kadrovi izmjenjuju u najnovijem uratku Jennifer Lopez.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

A ovako izgleda spot za pjesmu Can't Get Enough.

