Jennifer Lopez jedna je od najvećih zvijezda našeg vremena, no J. Lo se morala namučiti prije nego što je dosegla status zvijezde. Umjesto da ode na fakultet, otišla je od kuće kako bi se bavila plesom, a pjevačica je jednom prilikom otkrila kako je u početku bila ''beskućnica'' i kako je često znala spavati na kauči u svom plesnom studiju.

Jennifer Lopez poznata je američka glumica i pjevačica, latino korijena, koja je karijeru započela 1989. godine kao plesačica. Međunarodnu slavu donio joj je biografski film "Selena" iz 1997. godine kada je postala prva zvijezda latinoameričkog podrijetla koja je zaradila milijun dolara za jedan projekt. Kraj devedesetih izdala je i svoj prvi album pod nazivom "On the 6" na kojem se nalazi jedan od njezinih najvećih hitova "Let's get loud". Osim po bogatoj karijeri, Lopez je poznata i po svom isklesanom tijelu, a ovo su njezina najupečatljivija izdanja.