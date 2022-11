Pjevačica i glumica Jennifer Lopez zaintrigirala 227 milijuna pratitelja na Instagramu, obrisala je sve svoje fotke i na profilnoj je objavila samo crnilo.

Gospođa Affleck šokira novim pothvatom

Pjevačica i glumica nije dala nikakvo objašnjenje za ono što je napravila, pa se mnogi vjerojatno pitaju što se to događa i što to J.Lo "kuha" ovaj put?

Naime, ranije ovog tjedna Jennifer je objavila slatki video na TikToku na kojem se vidi kako mazi svog supruga Bena Afflecka, a video je objavljen i na njezinom Instagramu.

Međutim, sada je taj video, kao i sve ostale objave na njezinom računu, nestao. Njezin prethodni sadržaj i dalje je vidljiv na njezinim službenim stranicama na Twitteru, Facebooku i TikToku. Lopez, koja je otkrila da joj je pravo ime sada Jennifer Affleck.

"Ljudi će me i dalje zvati Jennifer Lopez. Ali moje službeno ime bit će gospođa Affleck jer smo zajedno. Mi smo muž i žena. Ponosna sam na to. Itekako kontroliram svoj život i sudbinu i osjećam se osnaženo kao žena i kao osoba. Mogu razumjeti da ljudi imaju svoje osjećaje o tome, i to je također u redu", rekla je za Vogue.

'Ben i ja bili smo mladi i ludo zaljubljeni'

Nedavno je otkrila i da tek sada zna što je presudilo njihovoj nekadašnjoj vezi.

"Ben i ja bili smo mladi i ludo zaljubljeni, potpuno bezbrižni bez djece i stvarnih obaveza koje su došle kasnije. Imali smo sve vrijeme svijeta za sebe i bogme smo ga iskoristili. Živjeli smo glasno, partijali bez ikakve diskrecije, gledali smo samo jedan drugog i to nam je bilo jedino važno.

No, mnoge su se stvari valjale ispod površine, jer nas ljudi nisu vidjeli i željeli skupa: pogotovo otkako smo se zaručili javno mišljenje se okrenulo protiv nas, točnije rečeno smatralo se da ja nisam prava osoba za Bena. Te priče unijele su crv sumnje u našu vezu i na kraju nas - uništile", bila je iskrena J.Lo.