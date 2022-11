Pjevačica i glumica Jennifer Lopez jučer je izbrisala sve objave sa svog Instagrama i tako zabrinula milijune obožavatelja. Sada je otkriven razlog iza tog poteza.

Pjevačica je danas objavila video kojim je najavila svoj novi album "This Is Me...Now", nastavak njezinog albuma "This Is Me..Then" iz 2002. godine.

U kratkom videu Lopez je rekreirala naslovnicu albuma iz 2002. i zatim se transformirala u sadašnji lik napisavši uz objavu: "Ovo sam ja nekad, ovo sam ja sada." Novi album opisala je kao "kroniku emotivnog, duhovnog i psihološkog putovanja u posljednja dva desetljeća."

Njezini obožavatelji su jako uzbuđeni oko novog albuma.

"Ovo je epski", "Hvala ti na ovom divnom iznenađenju", "Ovo se čekalo", "Volimo te", bili su neki od komentara. Na popisu pjesama s novog albuma koji je objavila uz video nalazi se pjesma naziva "Dear Ben pt. ll" koja je nastavak pjesme "Dear Ben" s albuma od prije 20 godina, a obje su posvećene Afflecku.