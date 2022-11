NIJE JEDINA / Što znači kada slavni izbrišu svoj Instagram? J.Lo svojim pothvatom izazvala je veliku znatiželju javnosti, ali nije jedina

Jennifer Lopez izbrisala je svih 88 fotografija na svojim društvenim mrežama i profilnu sliku pretvorila u čisto crnilo. Naime, poznato je da društvene mreže pružaju prozor u živote slavnih, omogućujući obožavateljima da znaju sve pojedinosti iz svijeta njihovih idola, no što to znači kada slavni izbrišu Instagram fotke? Naime, J.Lo nije prva koja je to napravila, bilo ih je još - više saznajte u listalici...