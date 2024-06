Već neko vrijeme kruže spekulacije o bračnoj krizi holivudskih zvijezda Bena Afflecka i Jennifer Lopez, a iako Affleckova bivša supruga Jennifer Garner nije u bliskim odnosima s Jennifer Lopez, uvelike podržava njihov odnos i ohrabruje Afflecka da radi na svojem braku.

Anonimni izvor je za US Weekly rekao da Jennifer Garner u potpunosti podržava njihov odnos i želi im samo sreću, a iako se na prvu njezin stav može činiti zbunjujućim, jasno je da želi sve najbolje bivšem suprugu kako bi ispunjavao ulogu oca njihove djece nabolje što može. Također je svjesna je da bi slučaju razvoda, ona bila ta koja bi ga u teškim trenucima morala ohrabriti da se više ne odaje alkoholu i padne u tešku psihičku krizu.

"Želi ga sretnog i zdravog kako bi mogao ispuniti svoje obveze na najbolji mogući način", rekao je još jedan anonimni izvor za People.

Foto: Profimedia Ben Affleck i Jennifer Garner

Nisu više prisni kao nekad...

Nedavno su Lopez i Affleck viđeni zajedno na maturalnoj zabavi Benove najstarije kćeri Violet. Unatoč tome što su se povremeno držali za ruke, djelovali su udaljeno i kao da im nije ugodno u društvu jedno drugoga.

Njihova nelagoda posebno je bila uočljiva kada su nakon obreda morali prisustvovati zabavi u kući Jennifer Garner, s koje su u žurbi otišli.

Foto: Profimedia

Podsjetimo da stalna medijska nagađanja o razvodu Jennifer Lopez i Bena Afflecka, nimalo ne pomažu njezinoj karijeri. Zbog nagađanja o skorom razvodu, Lopez je bila prisiljena otkazati nadolazeću turneju, a još njije poznato kada i hoće li se ona održati, piše Daily Mail.

Organizator ljetne turneje Live Nation u petak je objavila da je turneja otkazana. Tada su rekli da Jennifer uzima slobodno vrijeme kako bi bila sa svojom djecom, obitelji i bliskim prijateljima.

"Tužna sam i shrvana što sam vas iznevjerila. Molim vas, znajte da to ne bih učinila da ne osjećam da je to apsolutno neophodno. Obećavam da ću vam se odužiti i svi ćemo opet biti zajedno. Puno vas sve volim. Do sljedećeg puta", obratila se Lopez obožavateljima.

