Američka glumica Jennifer Coolidge, u novom je intervju za Variety priznala da je nakon prikazivanja filma "Američka pita" spavala s 200 ljudi.

Upravo je Jennifer prva prozvala "MILF (Mama I‘d Like To F***)", a sam je termin u filmu skovao kolega njezina sina.

Od prvog je prikazivanja filma prošlo 23 godine, a glumica je tek sada priznala bizarnu istinu.

"Dosta sam se igrala kao MILF i imala puno seksualne akcije od ‘Američke pite'. Bilo je toliko koristi od snimanja filma. Mislim, bilo bi oko 200 ljudi s kojima nikad ne bih spavala", izjavila je za američke medije.

Podsjetimo, popularna komedija u kojoj su glumili Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Chris Klein, Alyson Hannigan i Eugene Levy stigla je u kina 1999. godine i zaradila više od 235 milijuna dolara diljem svijeta.

Tijekom svoga posljednjega intervjua, otkrila je i kako se s vremenom prestala bojati odbijanja.

"Deset godina audicija. Nijedan posao. Strah je nestao kada sam se navikla na gubitke. Ima neke slobode u tome", izjavila je slavna glumica.

Ispričala je i kako je skoro odbila ulogu Tanye u seriji "Bijeli lotus" iako je njezin prijatelj i kreator serije Mike White napisao ulogu upravo za nju.

Jednu stvar u životu učinila sam stvarno dobro. Odabrala sam sjajne prijatelje. Da Mike White nikad nije bio uspješan i da smo samo radili ‘Bijeli lotus‘ kao predstavu u malom kazalištu gdje su svi plaćali 10 dolara da je pogledaju, to bi i dalje bila jedna od najvećih stvari koja mi se ikad dogodila. Jer to je bio ubojit posao za koji nitko drugi nije mislio da ga mogu raditi", rekla je te dodala kako bi svakome poželjela jednog Mikea Whitea.

Intervju je bio jako emotivan te je u više navrata priznala da se zbog uloga bezbroj puta znala obeshrabriti.

"Ako ne dobivam sjajne uloge, dolazim do zaključka da ljudi misle da nisam sposobna za to. I onda donesem odluku da nisam sposobna za to. Zapravo morate imati Mikea Whitea koji dolazi i govori ti ‘Mislim da ti to možeš‘", zaključila je ističući važnost svoga iskrenog prijatelja.