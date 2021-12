U novom intervjuu Jennifer Aniston (52) otkrila je neke od čimbenika zbog kojih je, "srećom", izbjegla veće javne krize nakon što je postala slavna kao Rachel Green u "Prijateljima".

52-godišnja američka glumica proslavila se ulogom Rachel Green u "Prijateljima". Nakon snimanja prve sezone serije prošlo je 15 godina, a Jennifer je i dalje ostala usredotočena na karijeru, ali i skromna. Ova glumica je vješto izbjegavala sve javne krize i incidente kroz koje su prolazile ostale zvijezde kao što su Britney Spears, Lindsay Lohan.

Kako je Jennifer uspjela izdržati medijske pritiske? "Božji dar podrške, imala sam samo nekoliko pametnih i pozitivnih ljudi oko sebe", rekla je za The Hollywood Reporter.

Glumica je u američkom jutarnjem showu progovorila i o svojoj majci, glumici Nancy Dow, koja se teško nosila sa slavom, "bila je godinama otuđena", rekla je glumica jedne prilike u interjvuu te istaknula da je uvijek imala poseban odnos s ocem, Johnom Anistonom.

"Odrasla sam gledajući Nancy, koja je vječno glumica žrtvu, i nije mi se svidjelo kako je to izgledalo", objasnila je. "Znala sam da mi ta osoba daje primjer onoga što nikada ne bih željela biti, i nikada to neću biti. Mislim da je to otrovno stanje koje uništava nutrinu i dušu. I čuj, zar bi zbog malo stresa trebali javno prolaziti kroz mračna s*anja?".

Jennifer je u intervjuu istaknula da je imala izbor: "Ili ću se predati slatkišima i živjeti ispod pokrivača ili ću ustati i pokušati pronaći izlaz pa usput i napredovati - to sam i učinila, našla sam izlaz", rekla je glumica za holivudski tabloid.

Prvo Brad Pitt, a potom i Justin Theroux

Jennifer je već godinama predmet neprestane medijske pažnje, dijelom i zbog svojih bivših brakova s Bradom Pittom, a potom i s Justinom Therouxom. Aniston je u braku s Pittom bila sedam godina, a razlog njihovog razvoda je bilo nezadovoljstvo u braku. Jennifer je zatim odlučila pokušati ponovno pa je tri godine bila u braku s Therouxom s kojim se razvela 2017.

Osvrćući se na sve ono medijsko ludilo iz 2021., Jennifer je za THR rekla da ne misli da su stvari danas toliko drugačije te je istaknula da su tablodi prije puno više izmišljali priče, a danas za tim nemaju potrebe: "Ono što su tabloidi i mediji učinili osobnim životima ljudi tada, obični ljudi sada to rade. Zapravo, dugo nisam vidjela neku laž o sebi u tabloidima. Imam li još uvijek blizance?", našalila se glumica.

"Prijatelji ponovno okupljanje" 2021.

Jennifer se u intervjuu osvrnula i na vrijeme kada je bila u "Prijateljima". "To je dukčiji način rada, ali volim ga, bez obzira na sve, čak i ako je užasno recenzirana serija, glupa komedija" komentirala je glumica za THR te se prisjetila snimanja za ponovno okupljanje "Prijatelja" 2021.: "Sve je bilo jako uznemirujuće i, naravno, posvuda su bile kamere, a mene su savladavale emocije. Zbog toga sam morala otići sa snimanja u određenim trenucima. Ne znam kako to nije završilo u konačnoj verziji filma".

Glumica je otvoreno priznala da je na početku mislila da će sve se sve iz korijena promijeniti te da će joj budućnost ipak izgledati drugačije. "Promijenilo se sve preko noći, i to je bilo to. Ali opet, sve je blagoslov ako si u stanju na taj način gledati na životne uspone i padove. I da se sve to nije dogodilo, ne bih sjedila ovdje kao žena koja danas jesam", rekla je glumica u intervjuu.

Film "Prijatelji: Ponovno okupljanje" izašao je u svibnju ove godine, a izazvao je brojne reakcije nakon premijere. Neki fanovi kultne serije bili su oduševljeni i emotivno su reagirali na ponovno okupljanje omiljenih prijatelja, dok su drugi ostali razočarani. Film se može pogledati na HBO Maxu.