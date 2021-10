Glumice Jennifer Aniston i Courteney Cox odale su počasti svom voljenom preminulom kolegi Michaelu Tyleru iz serije "Prijatelji" preko društvenih mreža, piše Daily Mail.

Tyler, koji je glumio Gunthera kroz deset sezona popularne humorističke serije, preminuo je u svom domu u Los Angelesu nakon trogodišnje borbe s rakom prostate u 59. godini.

Neutješna Jennifer, koja je glumila Rachel Green u koju je Gunther godina bio zaljubljen, uz snimku s Tylerom napisala je emotivnu poruku.

"'Prijatelji' ne bi bili isti bez tebe. Hvala ti što si nas nasmijavao u seriji i u životu. Nedostajat ćeš nam", napisala je.

Od prerano preminulog kolege oprostili su se i ostali članovi "Prijatelja".

"Zahvalna sam što sam te poznavala jednako koliko si ti bio zahvalan svaki dan na setu. Počivaj u miru", napisala je Courteney.

Dirljive riječi kolega

"Imali smo puno smiješnih trenutaka, kompa. Nedostajat ćeš mi. Počivaj u miru, prijatelju", istaknuo je Matt LeBlanc, koji je glumio Joeya Tribbianija.

"James Michael Tyler, nedostajat ćeš nam. Hvala ti što si bio tu za sve nas", napisala je Lisa Kudrow, koja je glumila Phoebe Buffay.

Podsjetimo, Tyleru je rak prostate dijagnosticiran 2018. godine, no usprkos teškoj bolesti, pojavio se u povratničkoj seriji "Friends: The Reunion". On nikome na setu nije rekao da je bolestan kako ne bi pokvario atmosferu.

"Svijet ga je znao kao Gunthera (ili kao sedmog 'Prijatelja'), ali mi ga poznajemo kao sjajnoga glumca, glazbenika, voljenog supruga i čovjeka koji je posljednje mjesece života posvetio podizanju svijesti o toj opakoj bolesti", napisali su članovi Tylerove obitelji povodom njegove smrti.

Osim uloge u "Prijateljima", on je ostvario još nekoliko uloga, ali bit će upamćen ponajprije po ulozi konobara u kafiću Central Perk u slavnom sitcomu.