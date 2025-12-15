Jelena Veljača dirljivom porukom čestitala deseti rođendan svojoj kćeri

Poznata hrvatska glumica, aktivistkinja, urednica i novinarka Jelena Veljača (44) podijelila je emotivnu objavu povodom desetog rođendana svoje kćeri Lene, punu majčinske ljubavi i topline.

U objavi, Veljača je napisala iskrenu poruku kćeri: "don't you know you are everything to me? 10 full years of the bliss of being your mom". Glumica je istaknula koliko uživa u putovanjima s kćeri, gledajući je kako se druži s prijateljima te divljeći se njezinom humoru, nevinosti i bezbroj pitanja koji je karakteriziraju.

Kroz seriju fotografija, Veljača je prikazala različite trenutke iz života svoje kćeri - od elegantnih pojavljivanja na događajima poput Elle Style Awards 2025 do neusiljenih trenutaka na putovanjima, u muzeju ili na plaži.

Kao co-osnivačica inicijative #spasime i dugogodišnja kolumnistica, Veljača je uvijek bila otvorena o izazovima roditeljstva. I u ovoj objavi spomenula je važnu temu, navodeći kako dijete još neće uskoro imati pristup društvenim mrežama "jer je roditeljstvo teško, ali potrebno".

Pratitelji su toplo reagirali na objavu, a jedan od komentara glasi "Srećan nam Lenin rođendan", što pokazuje koliko obožavatelji prate i vole obitelj.

Bivši muž

Jelena je jedino dijete, kćer Lenu, dobila s hrvatskim glumcem Draženom Čučekom (55). U javnosti ga viđamo povremeno, najčešće dok se na biciklu vozi s kćeri Lenom. Čuček i Veljača bili su u braku od 2015. do 2018. godine, a razveli su se nakon tri godine. Iako razvod nije bio javno detaljno objašnjen, oboje su nastavili zajednički roditeljstvo i odgajaju Lenu u prijateljskim odnosima.

