Poznata pjevačica Jelena Rozga je prvi put ispričala s čim se nosila u danima prije i nakon njezinog prvog koncerta u splitskoj areni te zbog čega ju suradnici ponekad izbace iz studija.

Rozga je jako uzbuđena zbog spektakla u Spaladium areni pa je otkrila koje ju sve emocije i sjećanja vežu za mjesto na kojem je održala koncert prije više od 10 godina.

Pjevačica će 11. veljače 2023. godine održati koncert u Spaladium areni koju je prije više od desetljeća napunila do posljednjeg mjesta te tako postala prva žena kojoj je to pošlo za rukom.

I suza krene...

Pjevačica je u intervjuu na Radio Dalmaciji otkrila da je jako uzbuđena.

"Nevjerojatno je da se poklopio isti datum. Ne mogu opisati koliko sam emotivna, kad god se spomene taj datum meni krenu suze. Kad se dogodila moja prva arena nitko nije vjerovao da ću ja to napraviti i da će se rasprodati", prisjetila se Rozga. Jelena je otkrila i da se nekoliko dana uoči tog nastupa probudila u groznici, s temperaturom 40 i da je dobila brojne vitamine kako bi uopće mogla izaći na pozornicu.

"Glumila sam to jutro da sam dobro i nikome ništa nisam rekla, ni mami, ni tati, ni svojim najbližim prijateljima. Nije bilo šanse da otkažem jer toliko sam to željela. Oporavljala sam se još tjedan dana nakon koncerta, nisam se mogla dignuti iz kreveta koliko je moje tijelo bilo iscrpljeno. Ali ta lipota, ta večer, to je nešto najljepše na svijetu. Kad mi ljudi oko mene kažu da se moram malo smiriti, otići na godišnji, ja im odgovorim - vi ne razumijete, ja sam jednostavno najsretnija kad sam na bini, kad vidim publiku koja pjeva i koju činim sretnom", rekla je Jelena.

Veliki izazov

Rozga je otkrila da je njoj, ali i njezinim brojnim kolegama, nastup u Splitu uvijek veliki izazov te da mnogi osjećaju veliku tremu.

"Nisam ja jedina koja ima najveću tremu kada pjeva u Splitu. I Nina ima, mislim da i Petar ima… U Splitu svi znaju pjevati, imaju dobro uho i čuju falši ton. Treme će biti i u zagrebačkoj areni 17. prosinca, ali nekako - doma je doma", objasnila je pjevačica.

Jelena će nastupati u arenama diljem regije s najvećim hitovima, ali i iznenađenje u akustičnoj verziji pjesama. "Već dugo radim na tom albumu i prije korone. Međutim, kad sam preslušavala u nekom trenutku sve sam bacila, nisam bila zadovoljna, i krenula iznova. Sad je to ono što sam ja htjela čuti, mislim da moja publika zaslužuje taj nivo", dodala je Rozga.