Jelena Rozga konačno otkrila istinu o odnosu sa Severinom: 'Žao mi je...'

Godinama u regionalnim medijima kruže glasine o odnosu dviju najvećih zvijezda hrvatske glazbene scene, Severine i Jelene Rozge. Šuška se da između njih vlada netrpeljivost, no ove su tvrdnje konačno dobile jasan odgovor. Jelena Rozga, gostujući u emisiji Klix Studija, izravno je demantirala te glasine.

"Napuhano je to sve. Ja sam sa svim svojim kolegama u odličnim odnosima. Svatko radi posao na svoj način, ja se u nikog ne diram, poštujem svakog i to je to", naglasila je.

Obje pjevačice već dugi niz godina dominiraju regionalnom glazbenom scenom, s rasprodanim koncertima diljem Hrvatske i susjednih zemalja, dok gotovo svaka njihova pjesma ubrzo postane hit. Iako ih mediji često pokušavaju okrenuti jednu protiv druge, Severina i Rozga su uvijek pokazivale međusobno poštovanje.

Još 2011. godine, Severina je progovorila o uspjehu svoje kolegice iz Splita, kada je Jelena kao prva žena rasprodala Spaladium Arenu.

Foto: Nino Strmotic/PIXSELL Severina i Jelena Rozga

"Slatka je, višeslojna. Jako mi je drago, drago mi je zbog nje i općenito zbog posla, ali prvenstveno zbog nje. Ima dobre pjesme", rekla je Severina koja je na spomenutom koncertu i gostovala te su zajedno otpjevale pjesmu "Prijateljice" pred 12 000 ljudi.

Jelena se nedavno osvrnula i na zatvaranje Spaladium Arene.

"Žao mi je što moj grad neće vidjeti ono na čemu sam godinama radila. Turneja 'Minut srca mog' je jedna prekrasna priča, ali sigurna sam da će zato moji brojni sugrađani doći 2. studenog u sarajevsku Zetru", izjavila je Rozga.

