Nakon 10 godina veze, od kojih su 5 godina proveli u braku, razvode se glumci Jelena Perčin i Momčilo Otašević. U braku su dobili dvoje djece, sina Jakšu i kćer Mašu. Vijest je potvrdila sama glumica:

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest, nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", izjavila je Jelena za Gloriju.

Ljubav Jelene i Momčila, između kojih je razlika od 9 godina, dogodila se na snimanju serije "Zora dubrovačka" 2013. godine, a vjenčali su se 2018. godine. Glumac je u jednom razgovoru za Novu TV prepričao kako je započela njihova ljubavna priča.

"To je izgledalo da ni sami nismo znali što se zbiva, tako da smo skrivali praktično i od sebe samih, a ne od kolega. Iz velikog prijateljstva se rodila ljubav, i mogu vam reći da je to jako lijep put. Otkrili smo kolegama nakon mjesec-dva", prisjetio se Otašević.