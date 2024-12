Zvijezde hit serije 'Sjene prošlosti' za Net.hr otkrivaju: 'Ludo sam dočekala Novu u Jeruzalemu'

Dok se blagdanska euforija zahuktava, odlučili smo zaviriti u božićne planove glumačkih zvijezda popularne RTL-ove serije Sjene prošlosti. Jelena Perčin, Arija Rizvić i Ana Maras Harmander za naše su čitatelje podijelile kako će provesti Božić, što će se sve naći na njihovom blagdanskom stolu te koja im je bila najluđa proslava Nove godine. Usput, otkrile su i ponešto o svojim željama za 2025. godinu.

Kako ćete proslaviti ovogodišnji Božić? Jeste li jedna od onih koja jelku kiti na Badnjak ili već početkom prosinca?

Arija: Ovaj Božić ću provesti u krugu najuže obitelji, uz smijeh i hranu.

Jelena: Ja sam jedna od onih koje kite jelku na Badnjak. Oduvijek je takva tradicija u mojoj obitelji pa sam je i ja zadržala.

Ana: Inače sam kitila jelku doma s mojima u Splitu na Badnjak, ali posljednjih godina moja mala obitelj i ja u Zagrebu počeli smo kititi već za prvu adventsku nedjelju. Jako volimo taj ugođaj, pogotovo mirne večeri uz puno svjetla i zapaljeni kamin. Ove godine idemo u Švedsku i svi se nadamo bijelom Božiću.

Što se može naći na vašem blagdanskom stolu?

Arija: Tradicionalno purica s mlincima, sarmice i neka torta koju ću sama napraviti.

Jelena: Za Badnjak su neizostavne lignje ''na dubrovački“ po receptu mog oca Zdravka i fritule, a za Božić je tradicija teleće pečenje.

Ana: Na mom blagdanskom stolu je jedna divna fuzija skandinavsko-dalmatinske kuhinje. Tako se mogu naći mesne okruglice, losos na milijun načina, salata od cikle, haringa, ali i pršut i sir, pašticada, bakalar i sve slastice koje volimo.

Možete li se prisjetiti nekog poklona koji vas je oborio s nogu?

Arija: Nisu mi toliko bitni pokloni za Božić, bitno mi je da sam okružena najbližima.

Jelena: Radi se o jednoj prekrasnoj vazi koju sam vidjela i usput prokomentirala kako je lijepa. Taj netko je to zapamtio i organizirao dostavu na moju adresu. Ta perceptivnost i organizacija me oborila s nogu.

Ana: Oni koji me dobro poznaju znaju da je meni najdraži poklon putovanje. Avionska karta mi je broj jedan. Jedno od takvih putovanja, koje se pamti cijelog života, mi je poklonio suprug prije nekoliko godina. Išli smo na Kubu.

Kako ćete proslaviti Novu godinu? Možete li se za naše čitatelje prisjetiti neke najluđe proslave koja vam je ostala urezana u sjećanju?

Arija: Najdivnija proslava Nove godine mi je bila prošla, i to u Dubaiju na temperaturi od 26 stupnjeva, na plaži uz more, šetajući bosa po toplom pijesku i gledajući njihov spektakularan light show. Sjećam se tog divnog jutra nakon Nove godine kada sam se kupala u moru na 30 stupnjeva.

Jelena: Novu ću proslaviti na Stradunu uz Zucchera. Veseli me taj koncert jako i nadam se da će i vremenske prilike biti milostive. Ludo sam dočekala 2000. godinu u Jeruzalemu sa svojom bliskom prijateljicom Mateom. Nova godina je pala u subotu na Šabat, i zbog toga nije bilo predviđeno slavlje. Pobjegle smo iz doma na tulum, a u tom bijegu mi je haljina zapela na ogradi. Morale smo biti brze prije nego što stražar dođe do tog dijela zgrade, a Matea, umjesto da mi pomogne otkačiti haljinu, uzela je fotoaparat i slikala me kako visim na ogradi.

Ana: Posljednja Nova godina koju sam slavila u Rimu bio je doček 2020. godine. Bio je to spektakularan doček na otvorenom, a onda nas je ujutro probudila pjesma ispod prozora. Naime, gudački orkestar s opernim pjevačima izvodio je najpoznatije operne arije na Španjolskim stepenicama. Početak te godine bio je najljepši ikad. Nismo mogli ni sanjati da ćemo za tri mjeseca biti zatvoreni.

Osim standardnih želja za zdravlje i sreću – postoji li nešto što priželjkujete u 2025. godini?

Arija: Kao i uvijek, svake godine želim samo i jedino zdravlje sebi i bližnjima, a sve ostalo će doći.

Jelena: Priželjkujem još obilje smijeha i nježnosti.

Ana: Postoji, naravno, ali neću ih reći naglas.

