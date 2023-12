Početkom 2019. godine, mjesecima se pisalo o aferi srpske pjevačice Jelene Karleuše (45) i nogometaša Ognjena Vranješa (34), a sada je srpska pjevačica za Informer priznala svoju grešku.

"Ja namjerno neću nikad izgovoriti to ime. Moram reći da je to bila jedna moja online greška, koju sam ja skupo platila. Nije čak bila ni avanturica. Prihvaćam odgovornost da sam ja kriva za sve", priznala je Karleuša.

Ispričala je i kako je to učinila jer je dobila informacije o nevjernosti njenog supruga Duška Tošića.

"Do mene su dolazile svakakve priče. Onda sam ja, kao i svaka žena, imala potrebu da se osvetim. To se otrgnulo mojoj kontroli. Uhvatila sam se crnog đavola koji je iskoristio naš videopoziv. Snimio je to bez moje dozvole i znanja i poslao svim medijima. To rade najgori bijednici, najgori ološi i pi*ke", rekla je otvoreno.

Nije joj oprostio

Nakon toga, ispričala je i kako ju je Vranješ potom tim fotkama ucjenjivao, a srpski mediji su ih iskoristili.

"Da se radilo o bilo kome drugome ne bi bilo toliko atraktivno, ali ja se zovem Jelena Karleuša. Ucjena je bila da se razvedem od Duška što ja nisam htjela", ispričala je.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia U Jeleninom i Duškovom braku očito već dugo vremena ne cvjetaju ruže. Nakon skandala s Ognjenom, Jelena je Duška prijavila za obiteljsko nasilje, a slučaj od prošle godine navodno je okončao njihovu bračnu ljubav. "Nisam pretjerala. Moraš naučiti biti pametan. Nemam više godina za gubljenje. Ili-ili je od sada sve u mom životu. Nemam više tolerancije. Izgubljena je u ove 44 godine patnje. Uostalom, neću više o Dušku. Kad bude zaslužio nešto lijepo, spomenut ću ga. Do tada me pitajte o ljubavi prema životinjama", rekla je nedavno Jelena za Kurir.rs.

Nakon toga rekla je i kako joj je brak zbog afere bio pred raspadom, a muž joj nikad nije pronašao dovoljno razumijevanja da joj oprosti.

"Dušku sam oprostila sve što je radio, ali Duško nije taj tip da oprašta. Medijsku bruku gdje je on predstavljen kao rogonja, nije mogao prijeći. Ja ću Duška uvijek voljeti, ali jednom kad se te stvari dese i iskidaju se niti, uvijek bi se vraćali na to, a ne treba", ispričala je.

Morala je kćeri ispisati iz škole

Zbog medijskog skandala trpjele su i njihove maloljetne kćeri Atina i Nika, a kako kaže morala ih je ispisati iz škole.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Svoje kćeri sam morala ispisati iz škole, da ih upišem u drugu. One to nikad nisu spomenule. Jako su mudre i pametne. Sve shvaćaju, vjerojatno su sve to vidjele da mi nisu ni rekle", zaključila je pjevačica.

