Pjevačica Jelena Karleuša (43) 7. siječnja prijavila je svog supruga, Duška Tošića (36), policiji zbog navodnog obiteljskog nasilja zbog čega je dobio zabranu prilaska pjevačici na 30 dana.

Duško sve demantirao, a onda se javila njegova mama

Duško je oštro demantirao medijske navode o nasilju, dok je Jelena upozorila novinare da ne pišu laži o njezinoj obitelji. "Kao što možete vidjeti, svugdje sam predstavljen kao nasilnik i u svakom naslovu sam ja lošija strana.

Prvi sam od onih koji ne podržavaju nasilje i nikad se time nisam služio. Ljudi koji poznaju mene, znaju da sam ja čovjek koji se uvijek trudi biti gospodin ma gdje bio i što god radio. Zato hoću da znate da ću i ovog puta ostati dosljedan sebi, čekat ću da vjetar prođe pored mene", istaknuo je Duško u priopćenju koje je objavio na Instagramu.

Nakon što je ova vijest o nasilju nad Karleušom obišla balkanske medije, oglasila se i Tošićeva majka: "Čujem što se sve piše i vjerujte mi da mi, kao majci, nije ugodno kada sve to dođe do mene. Nije istina da je moj sin bilo koga udarao. To nije točno. Novine, naravno, imaju pravo pisati, tu ništa ne mogu...

Ne znam kako bih reagirala da me muškarac udari. Neću ništa komentirati i zato me nemojte ni pitati. Ni druge to ne treba zanimati, mislim na susjede", kratko je odgovorila Tošićeva majka za Srpski telegraf. Karleušin suprug navodno je tvrdio da mu je pjevačica cijelu aferu smjestila kako bi mu napakostila zbog "bračne krize".

'Kleo se da je samo povisio ton'

"Ponavljao je da nikada nije bio nasilan, kao i da nikada u životu nije digao ruku na svoju ženu. Rekao je da je točno da su se posvađali za ručkom, ali je negirao da je došlo do fizičkog obračuna. Kleo se da je samo povisio ton na pjevačicu, a da ga je ona iz osvete prijavila policiji jer već dugo nisu u dobrim odnosima", ispričao je navodno izvor iz policije za Informer.

Naime, Karleuša je Tošića prijavila policiji jer joj je navodno pljunuo u lice i udario je dvaput, nakon čega mu je određena zabrana prilaska. No, ovo ne bi bio prvi put da je Tošić završio na policiji zbog obiteljskog nasilja. Prije dvije godine Karleuša je prijavila Tošića zbog psihičkog zlostavljanja, navela je da joj je suprug zavrnuo ruku te je sustavno psihički maltretira, međutim Tošić je sve to opovrgnuo, a Karleuša ga je nakon svega odbila tužiti, piše Kurir.