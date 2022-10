Srpska pop diva Jelena Karleuša je u četvrtak sudjelovala na modnoj reviji poznatog brenda obuće Steve Madden koja se održala u jednom beogradskom klubu. Pjevačica je hodala u ogromnim rozim platformama i pripijenom kombinezonu. Nakon revije je stala pred novinare te je ispričala sve o svom životu, kćerkama te je spomenula i supruga Duška.

"Drago mi je, ja sam prvi put u ulozi manekenke. Nikad nije kasno, u mojoj 44. godini probala sam biti model, makar sam i pjevala, ali i nosila vjenčanicu, jednu vrstu vjenčanice", rekla je Jelena o svom manekenskom dijelu večeri za Telegraf.

Kako je svojvremeno dobila i epitet "kraljice marketinga", pjevačica je istaknula važnost brenda u današnjem, digitalnom dobu.

'Brend je sve'

"U 21. stoljeću, u eri marketinga, brendiranje i brend je sve. Neke ličnosti su svojevrstan brend, smatram da sam od svog imena, karijere napravila brend. Najbitniji moment svakog brenda je dobro pozicioniranje i marketing. Brendiranje je osnova uspjeha", rekla je.

Jelenina kćer Atina je izrazila želju da se bavi manekenstvom.

"Moja kćer je sjedila u drugom redu, Atina, zajedno s mojom drugom kćeri Nikom i mojom tetkom. Bila sam ne uzbuđena, ali sam gledala kako one gledaju mamu jer me prvi put vide kao manekenku. Atina bi željela biti manekenka, i već je viša od mene iako ima samo 14 godina, ali i Nika je moje visine sa svojih 13 godina. Nisam nikad ovo radila i to uopće nije lako, morka sam od znoja. Veliki je pritisak, ovo nije isto kao pjevanje. Kada nisi svoj na svome svakako nije svejedno, bila sam večeras uzbuđena, iako ti nije tipično za mene", kazala je.

'Ne lomite djeci krila'

"Najbolji savjet svakom roditelju je da u tom smislu ne daje savjete svojoj djeci zato što svako dijete treba naći svoj put, roditelj treba biti samo vjetar u leđa, kao što je meni moja majka bila. Što god da sam izabrala moja majka je podržavala. Ne lomiti djeci krila i pustiti ih da sami nađu svoj put".

Kako kaže, ni starijoj Atini, ali ni mlađoj Niki ne sviđa se javni život zbog čega su i obrisale profile na društvenim mrežama.

"Jako su specifične djevojčice, Atina mi je prije neki dan rekla da sam ja kriva što nju i Niku prepoznaju, a da one to ne žele. Smeta im. Nika se jučer vratila s putovanja, bila je Vojvodini i rekla mi je da su joj djeca tražila da se slikaju s njom, a da je ona odbila dvije djevojčice, jer su sa 13 godina u rukama držale cigaretu. Prepoznaju ih obje, Atina mi je rekla da sam ja krivac za to. Mislim da će im to s vremenom značiti, možda će im pomoći iako im sada odmaže. Atina je ugasila svoj Instagram profil gdje je imala na desetke tisuća pratitelja zbog tog interner bulinga. Smatram da djecu treba zaštititi od toga, pogotovo moju djecu. Žrtva sam toga i živim to kao neku svakodnevnicu. Nika je žustra, ona zna odgovoriti, a Atina je samo ugasila sve", istaknula je Karleuša.

Ipak se nije razvela

Posljednjih mjeseci u žiži javnosti je i Jelenin i Duškov brak koji je uzdrmala njezina afera s bosanskohercegovačkim reprezentativcem Ognjenom Vranješom kada je isplivao i njezin eksplicitni video.

"Nisam spomenula razvod. Moram reći da se nisam razvela i živim pod istom krovom s Duškom. Vjenčanica je bila dio moje uloge večeras. Ako kažem istinu, možda će opet Duškov odvjetnik zvati medije da da neku izjavu, ne mogu više odvjetnike i probleme", rekla je kroz smijeh Jelena.