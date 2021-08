Pjevačica Jelena Karleuša privlači pozornost regije svojim izazovnim fotkama na društvenim mrežama, a nedavno je otkrila da je za većinu njih zaslužna njena kućna pomoćnica.

U intervjuu za Kurir progovorila je o svom kućnom osoblju koje radi u njenoj vili u beogradskom naselju Dedinju. Usput je otkrila da se rijetko bavi kućanskim poslovima jer jednostavno ne stigne.

"Zamisli i da se bavim ovim poslom, da idem na probe, nastupe, intervjue, da perem veš, pa opet intervju, pa onda skuham ručak… ne ide. Ja super kuham, ali ne stižem, imam ljude koji mi pomažu", izjavila je Karleuša.

U nastavku je otkrila i zašto njen suprug, nogometaš Duško Tošić, više ne traži da mu glača odjeću.

"Dušku sam samo jednom opeglala košulju, i to na početku veze. Poslije toga me nikada nije tražio to, ne znam zašto, možda mu se nije dopalo", dodala je pjevačica.