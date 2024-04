Srpska glazbena diva Jelena Karleuša iz braka s nogometašem Duškom Tošićem ima dvije kćeri - Niku i Atinu Tošić. Njihov odnos proživio je brojne uspone i padove, obilježen je višestrukim skandalima i šuškanjima o Duškovim, kako srpski mediji ističu, brojnim prevarama. No najveća drama dogodila se kada su u javnost procurile fotografije i poruke koje je pjevačica razmjenjivala s mladim nogometašem Ognjenom Vranješom. On je jedva dočekao da dođe u medije i svima je razglasio detalje njihove afere, a Jelena je tada gotovo ostala bez svega. Duško ju je želio ostaviti i gadno joj zamjerio nevjeru i skandal i govorilo se u razvodu.

Ipak, Jelena i Duško su i danas još uvijek u braku, a o svemu je progovorila i Karleuša za portal Kurir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia U Jeleninom i Duškovom braku očito već dugo vremena ne cvjetaju ruže. Nakon skandala s Ognjenom, Jelena je Duška prijavila za obiteljsko nasilje, a slučaj od prošle godine navodno je okončao njihovu bračnu ljubav. "Nisam pretjerala. Moraš naučiti biti pametan. Nemam više godina za gubljenje. Ili-ili je od sada sve u mom životu. Nemam više tolerancije. Izgubljena je u ove 44 godine patnje. Uostalom, neću više o Dušku. Kad bude zaslužio nešto lijepo, spomenut ću ga. Do tada me pitajte o ljubavi prema životinjama", rekla je nedavno Jelena za Kurir.rs.

"Ljudi su u šoku kada kažem da smo još uvijek u braku. Svi su mislili da smo se razveli, ali eto, nismo. Svi misle da ne živimo zajedno, ali eto, živimo. Situacija je očajna jako dugo, jer nisam netko tko laže. Meni je žao zbog toga, jer smatram da Duško i ja nikada ne smijemo biti netko tko se gleda preko bilo kakvog nišana", rekla je Karleuša pa se prisjetila razvoda svojih roditelja.

"Uvijek gledam moju majku Divnu i mog tatu... Razveli su se kad sam imala 7-8 godina, a do njene smrti su imali divan odnos. To je ona prava stvar. Duško je tu malo drugačiji, on je jako tvrdoglav i nije se znao snaći pod velikim pritiskom. Samo da je malo drugačije odigrao medije, mi bismo pobijedili".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priznala je kako Duška gleda kao člana svoje obitelji neovisno o svemu što se između njih odvilo. "Zbog njega bih primila metak, i dala bih život".

Ipak, zajednicu u kakvoj već neko vrijeme žive, priznaje, ljuti njenu obitelj i prijatelje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne razmišlja o novoj ljubavi

"Svi su ljuti na mene jer smatraju da zaslužujem da se naša priča završi, jer on ne čini ništa da budem sretna žena i da se situacija popravi. Svi mi priželjkuju novu ljubav i novi početak. Navikla sam na lošu situaciju, mnogo bolje plivam tu, nego što bih ikada znala da plivam u dobrom", priznala je Jelena, koja je otkrila da ne razmišlja o novoj ljubavi.

Foto: A.H./ATAImages/PIXSELL Foto: A.H./ATAImages/PIXSELL Jelena Karleuša

"Uopće ne razmišljam na temu ljubavi i na temu toga da sad treba da krenem od nekog početka, ali znam da zaslužujem ljubav. Da me netko zagrli, voli, kaže lijepu riječ... Nemam to jako dugo. Znam da to zaslužujem, ali ne mogu reći da mi to fali, jer sam se potpuno zaledila u takvom načinu života, da sam kao neka mašina", rekla je pa priznala da su prošle godine otkako joj je Duško posljednji put uputio lijepu riječ.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nismo u takvom odnosu već više od pet godina. Emociju, pažnju, lijepe riječi i komplimente crpim od mojih fanova", priznala je uz riječi da njihov odnos više nikada neće moći biti kao prije.

POGLEDAJTE VIDEO: Hit serija 'Toma' stiže na RTL! Glumac Miloš Marić objasnio zašto je drugačija od filma