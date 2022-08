OVO VIŠE NIJE GOLICANJE MAŠTE / Nakon obračuna s hejterima, Karleuša otišla korak dalje: Kritične dijelove tijela kriju samo trakice i kosa

Srpska pjevačica Jelena Karleuša na Instagramu je objavila niz fotki i video na kojem od odjeće nosi samo minijaturne crne trakice na bradavicama i na intimnom području. Pjevačica je izmjenjivala poze u visokim čizmama, a kao pokrivalo u ključnim trenucima poslužio joj je ogromni rep. Uz to, Jelena je posebnu objavu posvetila LGBT zajednici: "Isključila sam komentare zbog užasno bolesnih uvreda u komentarima onih koji se bore za "normalnost". Valjda oni misle da je normalno mrziti, vrijeđati i napadati. E pa neka svoj bijes istresaju mami koja ih je tako odgojila!", započela je Karleuša objavu. "S velikim žaljenjem sam prihvatila to da je Pride u Beogradu otkazan. Još strašnije mi je to što se u ovom trenutku događaju nekakve litije gdje se umjesto ljubavi, tolerancije, jednakosti i slobode za sve, čuju riječi mržnje pod maskom normalnosti! Mržnja nije normalna, mržnja je bolest. Beograd je grad koji voli podržavati sve ljude bez obzira na njihovu boju kože, vjersko ili seksualno opredjeljenje! Ja, kao Beograđanka i kao najutjecajnija i očigledno najhrabrija javna ličnost, nikada neću dozvoliti da se naši sugrađani pripadnici LGBT zajednice osjećaju manje vrijedno, jednako ili slobodno! Mržnja nije odgovor i neću je tolerirati", zaključila je Karleuša koja je svoje Instagram pratitelje počastila i golišavim izdanjem...