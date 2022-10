JE LI PRETJERALA? / Jelena Karleuša osvanula kao vražica, cijela gola i obojana crvenom bojom: Jedni 'žele s njom u pakao', a drugi tvrde da je 'pukla odavno'

Pjevačica Jelena Karleuša (44) prerušila se u vražicu za Noć vještica i to onu golišavu. To njeno izdanje bilo je toliko provokativno da je izazvala brojne reakcije na Instagramu. Općepoznata je činjenica da ona voli pozirati samo u krpicama, a sada je pokazala sve svoje zanosne atribute jer je pozirala samo u tangicama koje su imale vražji rep kao nastavak. Jelena je bila gola i u potpunosti obojena u crvenu boju, a na golim grudima imala je samo ukrase, dok je na čelo stavila rogove. Pjevačica je na nogama imala visoke crvene čizme. "Sretan Halloween", napisala je kratko u opisu objave, a fanovi su je nagradili brojnim lajkovima i komplimentima. "Ljepota ovog Balkana nema premca", "Prelijepa seksi i najbolja od svih", "Boginja svemira", "Želim s tobom u pakao", poručili su joj fanovi. Neki do njih pitali su se kada će Kim Kardashian osvanuti prerušena poput nje. "Gdje je Kim? Koliko će joj trebati da ovo kopira?", pitali su se. No, nije svima najbolje sjelo Jelenino golišavo izdanje. "Žao mi je tvoje djece, mogu se povući u sebe zbog sramote... U redu showbizz, no ti si pukla, odavno", poručio joj je jedan od njih.