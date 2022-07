Novak Đoković svaku slobodnu minutu trudi se provesti sa svojom prekrasnom obitelji. U prilog tome ide i nova, rijetka obiteljska fotografija koju je njegova supruga, Jelena Đoković podijelila na svom Instagram profilu.

Na fotografiji je Novak "uhvatio trenutak" na kojem Jelena svojoj djevojčici Tari želi dati poljubac dok se ona igra na pješčanoj plaži.

"Poljupci? U milijardama, dok još može, a i ko broji", napisala je Jelena u opisu fotografije.

Sama fotografija u ovom trenutku broji više od 23.500 lajkova, ali i brojne komentare.

"To su i najslađi poljupci", "Preslatko", "Jes vala. Uskoro će biti 'nemoj me ljubiti, ne mogu sad…'. Ima dijete svoja posla…Al, ima lijeka i za to. Nole bi se posebno obradovao novom članu koji ne zna obranu…Navijamooo", "Nego što?! Najviše mrzim kad mi netko kaže: 'Prekini da ga cmačeš, razmazit ćeš ga načisto!' Itekako hoću!!! Moje dijete, moja muka ako je razmazim. Od poljubaca se ntiko nije razmazio već naučio da je voljen", samo su neki od komentara ispod objave.

Ovog su ljeta Stefan i Tara učili su plivati i roniti u moru, a učio ih je upravo Nole.

Podsjetimo, Jelena i Novak znaju se još od 2005. godine, kada se ona bavila atletikom, a Novak nije niti slutio da će postati najbolji tenisač na svijetu.

Novaku je tad bilo 17 godina i tek je kretao u profesionalne vode, a Jelena je od njega starija 11 mjeseci.

"Na prvi pogled osvojila me osmjehom. Naravno, izgled uvijek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli prije nego što sam postigao velike uspjehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini sretnima", rekao je Novak u jednom intervjuu.

Novak je Jelenu zaprosio 2013. godine, a vjenčali su se nakon godinu dana.