Srpska pjevačica Aleksandra Prijović koja je rasprodala tri Arene (a potvrđen je i četvrti koncert) u sretnom je braku već pet godina s posinkom Lepe Brene, Filipom Živojinovićem s kojim ima sina Aleksandra.

Glazbeni producent i pjevačica upoznali su se 2016. godine, a njih je zapravo upoznala poznata srpska blogerica Zorana Jovanović poznatija kao Zorannah, jedna od Filipovih najboljih prijateljica.

Par se upoznao u izlasku, kada su Zorannah i Aleksandra bile u provodu, a tada im se pridružio i Filip.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/PIXSELL Aleksandra Prijović i Filip Živojinović

Filip joj se već sljedeći dan javio i od tada su postali nerazdvojni.

Aleksandra je priznala da ju je njen sadašnji suprug osvojio naizgled bezazlenim gestom, i to prilikom prvog dolaska u njen stan.

"Oduševio me je prvi put kada je trebao doći kod mene. Pitao me je što ću piti i jesti, kako bi donio kod mene u stan. Rekla sam mu da neću ništa, jer u početku, kada vam se netko sviđa, niste ni gladni ni žedni. Međutim, on je inzistirao da mu kažem i ja sam rekla da pijem samo vodu. Kada sam mu otvorila vrata, vidjela sam da je donio paket vode! Tom gestom me je kupio za cijeli život, jer sam tada shvatila da obraća pažnju što pričam. Pa tko bi vam donio paket vode kada se podrazumijeva da u kući imate vodu?!", rekla je, a piše Espreso.

Aleksandra kaže da je već tada shvatila da je Živojinović idealan muškarac za nju.

"Čim sam upoznala Filipa, znala sam da će to biti ljubav za cijeli život. Na njemu se vidi da je dobar. Uvijek mi je bilo bitno da netko ima dobru dušu, a njegove oči zrače dobrotom. To sam primjetila čim smo se upoznali. Naš prvi poljubac dogodio se u mom stanu na Voždovcu. I danas pamtim svaki detalj te večeri, koja je bila savršena. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on onaj pravi", rekla je pjevačica.

