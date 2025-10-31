Jedna od Bondovih djevojaka bila je Srpkinja iz Kraljeva: Poljubila Seana Conneryja

Čuveni škotski glumac Sean Connery obilježio je povijest filma kultnim ulogama, među kojima je najpoznatija ona legendarnog Jamesa Bonda. Preminuo je 31. listopada 2020. godine u 90. godini života na Bahamima, a iza sebe je ostavio impresivnu karijeru i status jednog od najvećih filmskih ikona 20. stoljeća.

No, malo je poznato da je u jednom od filmova o agentu 007 dijelio kadar s jedinom Bond djevojkom s ovih prostora – Nadjom Regin.

Foto: Akg-images/akg-images/profimedia

Nadja Regin, pravim imenom Nadežda Poderegin, rođena je 1931. godine u Nišu, a djetinjstvo je provela u Kraljevu, kamo su se njezini roditelji, profesori Milka i Ignjatije Poderegin, doselili zbog posla. Njezin život rano je obilježila tragedija – tijekom nacističkog strijeljanja u Kraljevu 1941. godine izgubila je oca, koji je odbio napustiti svoje učenike. Nakon toga, Nadja se s majkom i sestrom Jelenom preselila u Beograd, gdje će započeti svoj umjetnički put.

Završila je Sedmu žensku gimnaziju u Beogradu, a potom upisala Akademiju za kazališnu umjetnost, gdje se njezina ljubav prema glumi još više produbila. Istodobno je studirala i na Filozofskom fakultetu, a govorila je čak pet jezika.

Foto: Kpa/grimm/united Archives/profimedia

Gdje je sve glumila Nadja Regin?

Publika ju je zavoljela kroz domaće filmove poput "Priča o tvornici", "Čudotvorni mač", "Frosina", "Ešalon doktora M." i "Kuća na obali". No, Nadja je željela više – odlučila je okušati sreću u inozemstvu. Ubrzo je pronašla svoje mjesto u britanskoj i njemačkoj kinematografiji, gdje je, između ostalog, postala dio svjetski poznate Bond franšize.

Jednom je prilikom ispričala anegdotu sa snimanja sa Seanom Conneryjem:

"Vozač koji me vozio na snimanja zamolio me da uzmem autogram od Seana. Pokucala sam na njegova vrata i zamolila ga za potpis. U šali je rekao da može – ali ako dobije poljubac. Odgovorila sam da ću pozvati vozača da ga poljubi", prisjetila se Nadja uz osmijeh.

Foto: Kpa/grimm/united Archives/profimedia

Snimanje Jamesa Bonda otvorilo joj je mnoga vrata, no nakon niza zapaženih uloga odlučila se povući iz glume i posvetiti radu iza kamere – kao scenaristica na BBC-ju.

