Jedna od Bondovih djevojaka bila je Srpkinja iz Kraljeva: Poljubila Seana Conneryja
'Pokucala sam na njegova vrata i zamolila ga za potpis. U šali je rekao da može – ali ako dobije poljubac'
Čuveni škotski glumac Sean Connery obilježio je povijest filma kultnim ulogama, među kojima je najpoznatija ona legendarnog Jamesa Bonda. Preminuo je 31. listopada 2020. godine u 90. godini života na Bahamima, a iza sebe je ostavio impresivnu karijeru i status jednog od najvećih filmskih ikona 20. stoljeća.
No, malo je poznato da je u jednom od filmova o agentu 007 dijelio kadar s jedinom Bond djevojkom s ovih prostora – Nadjom Regin.
Nadja Regin, pravim imenom Nadežda Poderegin, rođena je 1931. godine u Nišu, a djetinjstvo je provela u Kraljevu, kamo su se njezini roditelji, profesori Milka i Ignjatije Poderegin, doselili zbog posla. Njezin život rano je obilježila tragedija – tijekom nacističkog strijeljanja u Kraljevu 1941. godine izgubila je oca, koji je odbio napustiti svoje učenike. Nakon toga, Nadja se s majkom i sestrom Jelenom preselila u Beograd, gdje će započeti svoj umjetnički put.
Završila je Sedmu žensku gimnaziju u Beogradu, a potom upisala Akademiju za kazališnu umjetnost, gdje se njezina ljubav prema glumi još više produbila. Istodobno je studirala i na Filozofskom fakultetu, a govorila je čak pet jezika.
Gdje je sve glumila Nadja Regin?
Publika ju je zavoljela kroz domaće filmove poput "Priča o tvornici", "Čudotvorni mač", "Frosina", "Ešalon doktora M." i "Kuća na obali". No, Nadja je željela više – odlučila je okušati sreću u inozemstvu. Ubrzo je pronašla svoje mjesto u britanskoj i njemačkoj kinematografiji, gdje je, između ostalog, postala dio svjetski poznate Bond franšize.
Jednom je prilikom ispričala anegdotu sa snimanja sa Seanom Conneryjem:
"Vozač koji me vozio na snimanja zamolio me da uzmem autogram od Seana. Pokucala sam na njegova vrata i zamolila ga za potpis. U šali je rekao da može – ali ako dobije poljubac. Odgovorila sam da ću pozvati vozača da ga poljubi", prisjetila se Nadja uz osmijeh.
Snimanje Jamesa Bonda otvorilo joj je mnoga vrata, no nakon niza zapaženih uloga odlučila se povući iz glume i posvetiti radu iza kamere – kao scenaristica na BBC-ju.
POGLEDAJTE VIDEO: Maradona nije mrtav! Još uvijek živi na jugu Italije: 'Ujedinio je čak i one sa sjevera'