Javnost zabrinuta za Brigitte Bardot: Ponovno završila u bolnici

Legendarna francuska glumica Brigitte Bardot (91) ponovno je hospitalizirana u Toulonu, samo nekoliko tjedana nakon operacije kojoj je bila podvrgnuta zbog, kako navode francuski mediji, ozbiljne bolesti. Vijest o novom pogoršanju zdravstvenog stanja 91-godišnje zvijezde potaknula je zabrinutost u javnosti. Prema pisanjima portala Nice-Matin i Bild, Bardot je prije desetak dana ponovno primljena u privatnu bolnicu Saint-Jean u Toulonu.

Iako razlog hospitalizacije nije službeno potvrđen, vjeruje se da je povezan s oporavkom nakon zahvata kojem je bila podvrgnuta u istoj ustanovi u listopadu ove godine. Tada je u bolnici ostala gotovo tri tjedna, a izvori bliski glumici govorili su da je stanje zabrinjavajuće.

Iz njezina ureda poručivali su da je riječ o manjoj operaciji te da se glumica oporavlja u svom domu La Madrague u Saint-Tropezu, no njezin povratak u bolnicu potaknuo je nova pitanja o ozbiljnosti bolesti.

Narušeno zdravstveno stanje

Bardot se posljednjih mjeseci uz zdravstvene probleme morala nositi i s glasinama o vlastitoj smrti. Nakon prve hospitalizacije francuski influencer Aqababe objavio je na društvenim mrežama da je glumica preminula, tvrdeći da ima ekskluzivne informacije. Objave su se proširile velikom brzinom, no Bardot se ubrzo oglasila na mreži X i demantirala vijesti, poručivši da je dobro i da su objavljene tvrdnje neistinite. Unatoč tomu, influencer je ustrajao u svojim navodima, tvrdeći da glumičin profil vodi netko drugi.

Također, Zdravlje Brigitte Bardot posljednjih godina često je bilo u fokusu javnosti. U ljeto 2023. imala je respiratornih problema tijekom velikog toplinskog vala u Francuskoj, a njezin suprug Bernard d’Ormale tada je rekao da nije gubila svijest, ali da vrućine teško podnosi. U intervjuima je ranije priznala da ima problema s kretanjem i da se u velikoj mjeri oslanja na štake.

Podsjetimo, nakon što se 1973. povukla iz glumačke karijere, Bardot je život posvetila aktivizmu i borbi za zaštitu životinja. Njezina fondacija postala je jedna od najprepoznatljivijih organizacija te vrste u svijetu, a javnost danas ponajviše pamti njezin utjecaj u tom području.

