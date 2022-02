Vjenčanicu Hane Huljić komentirali su brojni, a sada se konačno javio i čovjek koji ju je i osmislio - Jurica Pirić. Naime, Jurica je za RTL priznao kako su on, Hana, ali i mama Vjekoslava te kuma Domenica jednostavno prezadovoljne kreacijama.

"Hana Huljić i ja smo prezadovoljni. Mislim da sam u potpunosti pogodio s modelom. Mladenka je nosila retro model s vintage prizvukom, a to je bila njezina želja. Oni koju poznaju Hanu znaju kako je to njezin stil već godinama. Bila je zaista prekrasna mladenka", priznao je dizajner Jurica Pirić iz brenda Arileo koji je bio zadužen za vjenčanicu godine.

Podsjetimo, nekoliko dana prije samog vjenčanja, Jurica je komentirao izgled vjenčanice: "Bit će to jednostavna i prozračna vjenčanica. Ona je djevojka koja nije od nikakvih čipki ni perlica. Vjenčanica ima zanimljiva rješenja s dizajnerskim potpisom".

Takva je i bila. Posebna u svojoj jednostavnosti.

"Hanina ideja je bila da sve bude u retro stilu. Mi smo napravili nekoliko skica, a u konačnici zajedno došli do rješenja", rekao je. Dok jedni hvale Haninu vjenčanicu, drugi za nju nemaju baš lijepe riječi, na što se osvrnuo i sam Pirić.

"O ukusima se ne raspravlja. Znao sam da će javnost biti podijeljena mišljenja, to sam i očekivao. Komentare na društvenim mrežama ne čitam, više me zanima što kaže struka, a neki od njih su mi rekli kako vjenčanica izgleda kao pravi vintage komad. No, ono što me i dalje iznenađuje je nevjerojatna medijska pozornost. To u ovih 20 godina karijere nikad, ali baš nikad, nisam doživio. Mi smo samozatajni i skromni, i iako je ovo poželjno, mi to nismo priželjkivali", priznao je.

"Ovo vam moram reći, to su zaista ljudi koji su toliko neopterećeni, dragi su i jednostavni. U karijeri sam se svega nagledao, situacije u kojima su ljudi toliko opterećni detaljima da to prelazi granice histerije, ali s njima tako nije bilo ni blizu. Bio nam je ogroman gušt surađivati", rekao je Pirić koji je osim Hanine, kreirao i haljinu za Vjekoslavu i Domenicu.

"Puno smo razgovarali o tome. Njezina želja je bila da joj napravimo kombinezon, jer smo mi brend poznat po kombinezonima, no onda smo zajedno odlučili kako će to biti kombinacija haljine i kombinezona", rekao je.

Kako doznaje RTL, još uvijek nije poznato hoće li isti dizajnerski tim kreirati i drugu Haninu vjenčanicu, onu koji spremaju za najesen, kada u obitelj Grašo već stigne prinova.

"Ništa još nije dogovoreno. Njih dvoje sad imaju druge stvari na koje su fokusirani", zaključio je Jurica Pirić.