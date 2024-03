Američki glazbenik Jason Derulo (34) povodom turneje 'Nu King' stiže u Hrvatsku i to u Pulu. Koncert će se održati 7. kolovoza 2024. u Areni Pula, a organizatori su Star produkcija i Adria Summer festival.

"Iznimno nam je zadovoljstvo dovesti Jasona Derula u Pulu. Očekuje nas jedan pravi ljetni show s odličnom glazbom, ali i vrhunskom produkcijom. Siguran sam da će publika uživati u rasplesanoj večeri!", rekao je direktor Star produkcije, Alen Ključe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Koncert Jasona Derula savršen je početak ovogodišnjeg Adria Summer Festivala u pulskoj Areni! Glazbeni nastup ovog izvođača prate i atraktivne koreografije tako da će publika imati priliku uživati u vrhunskoj pop izvedbi, a atmosfera najljepše hrvatske pozornice učinit će ovaj ljetni glazbeni spektakl još posebnijim", rekli su organizatori ASF-a Branko Percan i Sandro Želesko.

Ulaznice su u prodaji od četvrtka, 21. ožujka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prodao je preko 250 milijuna singlova

Svoju karijeru je počeo 2009. godine, a od tada je prodao preko 250 milijuna singlova diljem svijeta te postigao 11 platinastih hitova, poput "Wiggle", "Talk Dirty", "Want to Want Me", "Trumpets", "It Girl" , "In My Head", "Ridin' Solo" i "Whatcha Say".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

U lipnju 2020. objavio je singl "Savage Love" u suradnji s novozelandskim producentom Jawshom 685. Pjesma je tada dosegla broj jedan u SAD-u, a Derulo je postao drugi na vrhu ljestvice u zemlji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dua Lipa stiže u Pulu, ali nije jedina: Ove godine u amfiteatru će nastupati brojna zvučna imena