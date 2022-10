Jasmin Stavros, pravim imenom, Milo Vasić, je u jednom trenutku svoje karijere znao imati i po 120 koncerata godišnje. Kao posljedica hektičnog stila života, javila mu se nesanica. Pjevač je otkrio da je bilo perioda u kojima nije mogao zaspati bez tableta za spavanje te da mu je jako žao što je propustio mnogo trenutaka u odrastanju svojih sinova.

"To je užasno velika brojka i tu se poremeti bioritam, sve se poremeti, ja sam čak jedno vrijeme morao piti tablete za spavanje kad bi došao s puta da bi se naspavao za sutra dan. Obavezno tableta za spavanje i onda sam se bio navukao na te tablete za spavanje", ispričao je pjevač za In Magazin.

Izjavio je i kako je zbog svega propustio dragocjene trenutke sa sinovima. Kako sam kaže, oni mu i dalje zamjeraju što je toliko bio odustan dok su bili djeca.

"Kad bi se vratilo vrijeme unatrag više se nikad to ne bi ponovilo. Propustio sam rast svoje djece, bio sam s njima kad su bili mali, ja sam ih jako slabo i viđao, došao bih doma umoran. Jako puno sam radio, mislio sam da je to najvažnije, zaraditi puno novaca da im omogućim dobar i lagodan život i sad sam shvatio da je to isprazno. Ttrka za novcem - to je tako isprazno", zaključio je Jasmin te dodao kako mu je najveća greška u životu što nije više vremena tada proveo sa sinovima.