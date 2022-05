Jasmin Stavros našao se ni kriv ni dužan usred drame koja se događala na autocesti A1 između huligana i policajaca. Kaže kako je sve to bilo jako ružno za gledati, a on i supruga u autu su molili krunicu.

“Vraćao sam se u subotu navečer iz Dugog Sela jer smo žena i ja bili na misi. Išli smo normalno autoputom. To je bilo jedno pet kilometara od Jastrebarskog”, rekao je Stavros za 24sata.

Pjevač se prisjetio da su baš ispred njegova auta tukli policajci i grupa od 10-15 osoba.

Sve ga je jako pogodilo

“Jako me pogodilo. To su sve mladi ljudi od 16 do 19 godina. Djeca ja bih to tako rekao. Bilo je jako ružno za gledati. Bojao sam se samo da netko ne razbije auto. Bilo je strašno. Žena i ja smo molili boga. Molili smo krunicu. Užas. Tri sata i petnaest minuta mi smo stajali u toj koloni. Nevjerojatno. Nešto što nikad u životu nisam doživio. Nedaj bože da itko ikad to doživi. To je katastrofa. Nije mi jasno. Kako to? Zašto se to događa?”, pita se Stavros.

Pjevač se nada da će policija odraditi svoj posao te će sve biti u redu. Događaj je komentirala i Stavrosova kolegica s estrade Lidija Bačić.

'Mi Dalmatinci smo inače tako ludi'

“To je nešto dalmatinsko u nama. Žao mi je što se sve to dogodilo. Voljela bih da nije”, kazala je pa otkrila da jako voli Hajduk.

“Zvali su me Hajduk i HNS da dođem na utakmicu, ali jednostavno nisam uspjela doći jer nastupam sutra i dan iza. Sve je dosta zgusnuto, ali doći ću na jednu od idućih utakmica definitivno. Volim reprezentaciju, Hajduk i Poljud. Dobitna kombinacija za mene”, zaključila je Bačić.