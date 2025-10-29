KAKVA KOMBINACIJA /

Jasenko Houra i kći Dora postali hit na TikToku: Ovaj video je pogledalo skoro 200 tisuća ljudi

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Legendarni glazbenik oduševio javnost snimkom s najmlađom kćeri

29.10.2025.
13:53
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Legenda Prljavog kazališta, Jasenko Houra (65), neplanirano je postao hit na TikToku nakon što je njegova kći Dora objavila video na kojem s tatom pleše na stihove poznate pjesme Prljavaca.

Duo "tata i kći" snimio je simpatičan video na pjesmu Bježi ptico od mene, a Dora je na upit pratitelja o tome kako poznaje legendu ponosno odgovorila: “To je moj tata.”

@d_houra Vaš najdraži duo 😂❤️ #zagreb #outfit #fyp ♬ original sound - d_houra

 

TikTok video s tatom, koji je pregledam više od 190 tisuća puta, Dora je opisala riječima: "Vaš najdraži duo". Osim spomenutog videa, dvojac je objavio i snimku na kojoj na stubištu zgrade pleše na hit "Amerika".

Dora je najmlađa kći Jasenka Houre 

Inače, Dora je najmlađa kći Jasenka Houre i njegove supruge Dianne s kojom je u braku od 1993. godine. Uz brata Ivana Brunu i sestru Marijanu, jedno je od troje djece u obitelji. Po struci se bavi komunikacijama i PR-om te je vrlo mlada preuzela funkciju direktorice obiteljske tvrtke Houra grupa.

@d_houra Koja je sljedeća na repertoaru? 😂💙 #prljavokazaliste #fyp #zagreb ♬ original sound - d_houra

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, zajednički nastupi s ocem na crvenim tepisima i dodjelama nagrada uvijek privuku pažnju zbog njihove skladne, šarmantne i modno usklađene pojave. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se Melissa mjeriti s Katrinom? Hrvatska lovkinja na oluje: 'Muka mi je u želucu...'

Jasenko HouraTiktok
