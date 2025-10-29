Jasenko Houra i kći Dora postali hit na TikToku: Ovaj video je pogledalo skoro 200 tisuća ljudi

Legenda Prljavog kazališta, Jasenko Houra (65), neplanirano je postao hit na TikToku nakon što je njegova kći Dora objavila video na kojem s tatom pleše na stihove poznate pjesme Prljavaca.

Duo "tata i kći" snimio je simpatičan video na pjesmu Bježi ptico od mene, a Dora je na upit pratitelja o tome kako poznaje legendu ponosno odgovorila: “To je moj tata.”

TikTok video s tatom, koji je pregledam više od 190 tisuća puta, Dora je opisala riječima: "Vaš najdraži duo". Osim spomenutog videa, dvojac je objavio i snimku na kojoj na stubištu zgrade pleše na hit "Amerika".

Dora je najmlađa kći Jasenka Houre

Inače, Dora je najmlađa kći Jasenka Houre i njegove supruge Dianne s kojom je u braku od 1993. godine. Uz brata Ivana Brunu i sestru Marijanu, jedno je od troje djece u obitelji. Po struci se bavi komunikacijama i PR-om te je vrlo mlada preuzela funkciju direktorice obiteljske tvrtke Houra grupa.

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, zajednički nastupi s ocem na crvenim tepisima i dodjelama nagrada uvijek privuku pažnju zbog njihove skladne, šarmantne i modno usklađene pojave.

