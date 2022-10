Domaći influencer Janko Janić rekao je u intervjuu za RTL.hr, kako njegov posao ne poznaje radno vrijeme. Sada je u viralnom videu na TikToku otkrio koliko potroši u manje od mjesec dana.

"Koliko sam novaca ja, 23-godišnji content creator potrošio u posljednjih dvadeset dana? Unajmio sam automobil dvaput i s gorivom, parkingom i cestarinama stajao me oko 10.000 kuna. Na Uber sam potrošio 500 kuna, a na hranu koja uključuje restorane, dućan, McDonald's i dostave ukupno 4500 kuna. Najam videoopreme za par projekata koje sam radio stajao me oko 2600 kuna, a osim toga platio sam asistente za nekoliko projekata te je taj dio s porezima i davanjima državi iznosio 11.000 kuna. Naručio sam i nekoliko komada odjeće u iznosu od 1800 kuna te sam na odlaske u kino, kiosk, ljekarnu i klubove s ekipom potrošio 2200 kuna. Isplatio sam si plaću koju ne računam (4750 kn), a tu su i dodatni troškovi za privatne stvari 1000 kn. Stanarinu i račune za internet, mobitel i sve režije ne želim iskreno niti spominjati da se ne srušim (33.820 kn)", rekao je u videu.

Za RTL.hr pokušao je objasniti što je točno njegov posao.

"To je definitivno pitanje na koje mi je najteže odgovoriti. Kad bih morao stati i razmisliti, opisao bih se kao osobu ovisnu o kreiranju novih biznisa (kreativnom stvaranju općenito) i content creatora koji neprestano uči te uz sve to prati trendove i pokušava pomiješati trend, originalnost i kreativu, te ih donijeti na naše tržište - i mladima i starijima, a uz to razbiti i sve predrasude", rekao je.

Dodao je kako se u 2022. godini definitivno može živjeti od društvenih mreža.

"U 2022. smo godini te nema rasprave može li se živjeti od istih - definitivno da može. Pojavom TikToka, doseg do popularnosti, te sama mogućnost da baš tvoja djelatnost ili nešto što te zanima, dovedeš do velike količine ljudi, i skupiš publiku te kreiraš svoj brend - je najveća što je ikada bila. Danas doslovno možeš voljeti staklene čaše za vodu, i od toga napraviti milijunski brend okupljajući fanove istih tih staklenih čaša u cijelom svijetu. Kreiranje publike mjesecima, povezivanje s istima, te konverzija kroz poduzetni dio poput kreiranje web stranice gdje ćeš baš ti prodavati npr. svoje čaše. Zvuči čudno, ali sve tako funkcionira", objasnio je Janko.