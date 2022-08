Poznatom influenceru i bivšem kickboksaču Andrewu Tateu zabranjen je pristup YouTubeu, TikToku, Facebooku i Instagramu zbog mizoginije, javlja NBC News.

Glasnogovornik tvrtke Meta, koja posjeduje Instagram i Facebook, potvrdio je u petak za NBC News da je tvrtka uklonila Tateove službene račune s platformi društvenih medija zbog kršenja pravila tvrtke o opasnim organizacijama i pojedincima. Glasnogovornik je, također, potvrdio da je zabrana trajna. Prije zabrane Tate je imao 4,7 milijuna pratitelja na Instagramu.

Glasnogovornik TikToka rekao je u ponedjeljak da je nakon njihove istrage račun koji pripada Tateu trajno zabranjen.

"Mizoginija je ideologija puna mržnje koja se ne tolerira na TikToku. Naša istraga o ovom sadržaju je u tijeku, dok nastavljamo uklanjati račune i videozapise koji krše pravila te provodimo mjere za jačanje detekcije", kazao je glasnogovornik.

Uklonjen i 'TateSpeech'

YouTube je također zabranio kanale povezane s Tateom, uključujući kanal "TateSpeech" koji je imao preko 744.000 pretplatnika.

"Ukinuli smo kanale povezane s Andrewom Tateom zbog višestrukih kršenja naših Smjernica zajednice i Uvjeta pružanja usluge, uključujući našu politiku govora mržnje", rekao je glasnogovornik YouTubea Ivy Choi u ponedjeljak. "Ako je kanal ukinut, osoba koja je prenijela sadržaj ne može koristiti, posjedovati ili stvarati bilo koje druge YouTube kanale."

Zabrane su uslijedile nakon online kampanje za deplatformizaciju Tatea, čiji je utjecaj na njegovu primarno mladu publiku počeo sve više zabrinjavati roditelje i učitelje.

"Jadno je to što su moji stari videosnimci, u kojima glumim komični lik, izvučeni iz konteksta i preuveličani do toga da ljudi vjeruju u apsolutno lažne priče o meni", istaknuo je Tate za NBC News.

Rekao je da je Instagram "pokleknuo pod pritiskom velika sramota" i okrivio je "internetski senzacionalizam" što su ga prikazali kao ženomrsca.

Policija mu pretresla vilu

Tate se proslavio 2016. godine kao natjecatelj u britanskom "Big Brotheru", no izbačen je iz reality showa zbog videa na kojem se činilo kako napada ženu. No, on je tada kazao da se radilo o video montaži.

Tate je godinama aktivan u krajnje desničarskim krugovima, a dobio je pozornost i pratitelje nakon što se pojavio na više podcasta i Twitch streamova. Postao je viralan velikim dijelom zahvaljujući svojim ekstremnim izjavama: uspoređujući žene s imovinom, slikovito opisujući kako bi napao ženu ako ga optuži za prevaru i tvrdeći da bi muškarci radije izlazili s djevojkama koje imaju 18 i 19 godina nego sa ženama u srednjim 20-ima, jer su imale spolne odnose s manje muškaraca.

Tate je, također, optužen za vođenje piramidalne sheme putem svog online programa "Hustler's University 2.0" i za umiješanost u operaciju trgovine ljudima nakon što je rumunjska policija pretresla njegovu vilu na temelju dojave o Amerikanki koja je tu zadržana protiv svoje volje. Tate je odbacio sve optužbe.

Tate živi u Rumunjskoj. Osnovao je i webcam business, OnlyFans agenciju te je vlasnik nekoliko kasina u Rumunjskoj. Svojevremeno je kazao da je u toj zemlji manja šansa da ga optuže za silovanje i da tu živi zbog toga što je tu "velika korupcija".