Jennifer Flavin podnijela je zahtjev za razvod nakon što su ona i Sylvester Stallone imali veliku svađu oko njihovog novog rotvajlera, rekli su izvori za TMZ u srijedu.

Stallone je vrlo očito želio psa Dwighta, kao "zaštitu njihove obitelji". Međutim, Flavin se nije složila s dodavanjem još jednog psa obitelji.

Umjesto kompromisa, oni su “žestoko ostali pri svojim pozicijama”.

Prepirka oko pasa navodno je dovela do "iznimno žestoke svađe koja je dovela do drugih problema" u njihovom braku, iako se u to vrijeme nije činilo da će se brak uskoro raspasti.

Stallone iskoristio psa za promociju svoje serije

Zvijezda "Rockyja" “pobijedila” je u svađi i iskoristila psa za promociju svoje nove serije "Tulsa King", nazvavši ga po imenu njegovog lika.

“Tako sam nevjerojatno sretan sa svojim novostečenim četveronožnim prijateljem koji dijeli ime lika iz serije, samo ti nastavi svoj posao”, Stallone napisao je u objavi na Instagramu.

Stalloneov drugi pas, Butkus, slavni bulmastif iz franšize "Rocky", također je mogao biti faktor u njihovim bračnim problemima nakon što je slikom šteneta Stallone prekrio veliku tetovažu lica svoje žene.

Dana 19. kolovoza, Flavin je podnijela zahtjev za raskid njihovog 25-godišnjeg braka u okrugu Palm Beach, Florida, Page Six potvrđeno u srijedu.

Stallone je rasipao bračnu imovinu?

U sudskim dokumentima do kojih je došao Page Six, bivša manekenka je tvrdila da je njihova zajednica "nepovratno narušena”. Flavin je također navela da je njezin muž "sudjelovao u namjernom rasipanju, iscrpljivanju i/ili rasipanju bračne imovine".

"Volim svoju obitelj. Prijateljski i privatno rješavamo te osobne probleme”, rekao je Stallone u srijedu.

Sylvester Stallone demantira tvrdnje da je njegov 25-godišnji brak raskinut zbog njegova psa.

U srijedu je objavljeno da je Stalloneova supruga, Jennifer Flavin, podnijela zahtjev za razvod jer su se posvađali oko novog Rottweilera po imenu Dwight.

Stallone: Nismo prekinuli zbog tako beznačajne svađe

"Nismo prekinuli vezu zbog tako beznačajne svađe", rekla je zvijezda serije "Rocky" (76) za TMZ, iako je priznao da se par nije slagao oko toga "kako se brinuti za psa" s obzirom da često putuju i žive u dva doma.

Stallone je iznenađujući razlaz objasnio kao “kretanje u različitim smjerovima".

"Imam najveće poštovanje prema Jennifer", dodao je. “Uvijek ću je voljeti. Ona je nevjerojatna žena. Ona je najljepše ljudsko biće koje sam ikad upoznao.”

Glumac je oženio Flavin u svibnju 1997. nakon što su se upoznali u restoranu 10 godina prije. Bivši par ima tri kćeri: Sophiu (25), Sistine (24) i Scarlet (20).

Prije Flavina, Stallone je bio u braku sa Sashom Czack od 1974. do 1985. i Brigitte Nielsen od 1985. do 1987. On i Czack imali su sinove Sagea, koji je umro u srpnju 2012., i Seargeoha, 43.