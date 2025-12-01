Za nju je vrijeme stalo: Ovako je Janica Kostelić izgledala prije 20 godina

Na današnji dan prije točno 20 godina, hrvatska sportska ikona Janica Kostelić (43) ukrcala se na put prema Americi, gdje ju je čekao novi nastavak Svjetskog skijaškog kupa. Tada 23-godišnja Janica bila je na vrhuncu karijere – omiljena u svijetu skijanja, neustrašiva na stazi i nezaustavljiva u rezultatima.

Stare fotografije s tog putovanja ponovno su se pojavile ovih dana i podsjetile koliko je velika bila njezina sportska priča, ali i koliko se njen život promijenio otkad se povukla sa scene.

Zlatna karijera koja se ne zaboravlja

Janica Kostelić ostaje najveća hrvatska sportašica svih vremena. Osvojila je četiri olimpijska zlata, jedno olimpijsko srebro, tri velika kristalna globusa, te nevjerojatnih trideset individualnih pobjeda u Svjetskom kupu. Dominirala je disciplinama u kojima je nastupala, a njezina hrabrost i upornost, posebno nakon brojnih ozljeda, učinile su je sportašicom koju je cijeli svijet istinski poštovao.

Američke turneje Svjetskog kupa bile su važan dio njezine karijere – često je baš preko Atlantika osvajala bodove koji su je držali na vrhu poretka. Fotografije iz tog razdoblja prikazuju skromnu, nasmijanu i fokusiranu Janicu, daleko od glamura, ali izrazito posvećenu sportu.

Daleko od reflektora: Janica danas

Nakon završetka karijere, Janica se povukla iz javnosti jednako tiho i nenametljivo kako je oduvijek živjela. Posljednjih godina poznato je da živi povučeno, daleko od medijske pažnje, te se posvetila najvažnijoj životnoj ulozi – onoj majke dvoje mališana, šestogodišnjeg sina Oskara te jednogodišnjeg djeteta koje je rođeno u rujnu prošle godine, a čiji identitet skriva od javnosti. Svoju privatnost čuva strogo i dosljedno, pa se o njezinom svakodnevnom životu zna vrlo malo.

Ipak, njezin legendarni status živi i danas. Svako podsjećanje na njene stare fotografije, sportske pothvate i trenutke slave izaziva emocije kod navijača koji su odrastali uz njezine pobjede i borbe na snijegu.

