Jamie Lee Curtis nominirana je za Oscara u kategoriji najbolje sporedne glumice za ulogu u filmu "Everything Everywhere All At Once", što je ujedno i njena prva nominacija za Oscara.

Glumica je nominacije pratila uživo i nije skrivala iznenađenje kada je vidjela svoje ime među nominiranima. Svoje je reakcije ovjekovječila i fotografijama koje je objavila na svom Instagramu.

"Ovako izgleda iznenađenje. Debbie Oppenheimer, jedna od mojih najstarijih prijateljica, poslala mi je poruku da sjedi ispred moje kuće i želim li društvo dok gledam. Debbie je osvojila Oscara za prekrasan dokumentarac koji je snimila - Into The Arms Of Strangers: Stories of the Kindertransport.

Došla je i sjedila sa mnom kao što sam ja s njom na dan kada je išla na dodjelu Oscara, kada je pobijedila. Držale smo se za ruke. Nisam ni shvatila da me slikala. Nema filtra. Nema laži. Samo istina o trenutku radosti", napisala je na Instagramu.

Jamie Lee Curtis se u kategoriji najbolje sporedne glumice za nagradu bori s Angelom Basset, Hong Chau, Kerry Condon i Stephanie Hsu. Film Everything Everywhere All At Once skupio je 11 nominacija na ovogodišnjim Oscarima.