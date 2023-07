Jamie Foxx je po prvi put u videu na Instagramu dao detaljne informacije o svom oporavku, tri mjeseca nakon što je bio hospitaliziran zbog neodređene 'medicinske komplikacije'. 55-godišnjak je u emotivnoj trominutnoj snimci o svom zdravlju u petak navečer obavijestio obožavatelje da nije 'slijep' ili 'paraliziran'.

'Prošao sam nešto kroz što nisam mislio da ću proći. Znam da je mnogo ljudi čekalo ili željelo čuti novosti, ali da budem iskren s vama, nisam želio da me vidite kao tog čovjeka', priznao je sa suzama u očima. 'Želim da me vidite kako se smijem, dobro se zabavljam, tulumarim, zbijam šale, radim film, televizijsku emisiju. Nisam želio da vidite kako iz mene vire cijevi i pokušavam shvatiti hoću li preživjeti.' Jamie je priznao da je prošao kroz pakao na putu do oporavka.

Jamie je također pohvalio svoju sestru Deondru Dixon i kćer Corinne (29) jer su mu 'spasile' život i zadržale detalje oko njegove hospitalizacije u tajnosti.

'Ne mogu vam opisati kako je sjajan osjećaj imati obitelj na takvom mjestu, a svi znate da su se dobro držali, nisu ništa ispustili, zaštitili su me, a to je ono što se nadam da bi svi mogli imati u trenucima poput ovih.'

Nastavio je pokazivati kako mu 'oči dobro rade' pomičući ih s jedne strane na drugu, prije nego što je jasno dao do znanja da 'nije paraliziran.'

U roku od sat vremena primio je više od 306.306 lajkova i tisuće poruka od svojih pratitelja i slavnih prijatelja, uključujući LL Cool J-a, koji je komentirao: 'Tako mi je drago što te vidim brate moj.'

Obraćajući se izravno obožavateljima, rekao je: 'Samo želim reći da volim sve i volim svu ljubav koju imam.'

Glumac se oporavlja od bolesti zbog koje je u travnju napustio filmski set i udaljio se od snimanja filma "Back in Action", u kojem glumi s Cameron Diaz - a nedavno je oduševio obožavatelje kad je izašao u javnost izgledajući zdrav i sretan.

Izvor je rekao za USWeekly prošli tjedan: 'Jamieju je puno bolje i ponovno se počinje osjećati kao on. Foxx se osjeća jako dobro i uzbuđen je što će se vratiti na posao kad za to dođe pravo vrijeme.'

Podsjetimo, Foxx je dobio Oscara za najboljeg glumca za ulogu glazbenika Raya Charlesa u filmu "Ray" 2005. Također je nominiran za najboljeg sporednog glumca iste godine za svoju ulogu u filmu "Collateral". Među njegovim ostalim filmovima su "Baby Driver", "Annie" i "The Amazing Spider-Man 2".