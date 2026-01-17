FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSMIJEH SVE GOVORI /

Ponosna do neba: Jadranka Kosor prošetala središtem Zagreba u najdražem društvu

Ponosna do neba: Jadranka Kosor prošetala središtem Zagreba u najdražem društvu
×
Foto: Marko Seper/pixsell

Iako rijetko govori o privatnom životu, poznato je da je jako vezana uz sina i unuka, a jednom je prilikom istaknula kako se dobro snašla u ulozi bake jer je i nju samu odgajala baka

17.1.2026.
17:20
Hot.hr
Marko Seper/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Oblačno i hladno vrijeme ni ove subote nije spriječilo brojne poznate Hrvate da prošeću zagrebačkom špicom. Blagdanska događanja polako su zamijenjena uobičajenim vikend-ritmom, a pregled ponude u centru grada nije propustila ni bivša premijerka Jadranka Kosor (72).

U crnoj jakni, sa sivom kapom i torbicom boje petroleja, Kosor je špicom prošetala u odličnom raspoloženju, a osmijeh joj nije silazio s lica jer joj se u šetnji pridružila posebno draga osoba – njezin jedini unuk Ezra.

Ponosna do neba: Jadranka Kosor prošetala središtem Zagreba u najdražem društvu
Foto: Marko Seper/pixsell

Fotografije otkrivaju koliko je narastao, budući da je učenik četvrtog razreda već gotovo iste visine kao i ponosna baka.

Jako je vezana uz sina i unuka

Inače, Ezra je jedino dijete Kosoričina sina Lovre Škopljanca, kojeg je bivša premijerka dobila u braku sa sportskim novinarom Ivom Škopljancem.

Ponosna do neba: Jadranka Kosor prošetala središtem Zagreba u najdražem društvu
Foto: Marko Seper/pixsell

Iako rijetko govori o privatnom životu, poznato je da je jako vezana uz sina i unuka, a jednom je prilikom istaknula kako se dobro snašla u ulozi bake jer je i nju samu odgajala baka.

Lovro Škopljanac danas je ugledan član akademske zajednice – doktorirao je prije tridesete godine, radi na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu te je autor vlastite knjige, a nerijetko ga se može vidjeti s poznatom mamom u šetnji zagrebačkom špicom. 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Karepovac puca po šavovima, Splićani gube strpljenje: 'Strašno su zakazali' 

Jadranka KosorZagrebačka špica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OSMIJEH SVE GOVORI /
Ponosna do neba: Jadranka Kosor prošetala središtem Zagreba u najdražem društvu