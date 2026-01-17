Ponosna do neba: Jadranka Kosor prošetala središtem Zagreba u najdražem društvu
Iako rijetko govori o privatnom životu, poznato je da je jako vezana uz sina i unuka, a jednom je prilikom istaknula kako se dobro snašla u ulozi bake jer je i nju samu odgajala baka
Oblačno i hladno vrijeme ni ove subote nije spriječilo brojne poznate Hrvate da prošeću zagrebačkom špicom. Blagdanska događanja polako su zamijenjena uobičajenim vikend-ritmom, a pregled ponude u centru grada nije propustila ni bivša premijerka Jadranka Kosor (72).
U crnoj jakni, sa sivom kapom i torbicom boje petroleja, Kosor je špicom prošetala u odličnom raspoloženju, a osmijeh joj nije silazio s lica jer joj se u šetnji pridružila posebno draga osoba – njezin jedini unuk Ezra.
Fotografije otkrivaju koliko je narastao, budući da je učenik četvrtog razreda već gotovo iste visine kao i ponosna baka.
Jako je vezana uz sina i unuka
Inače, Ezra je jedino dijete Kosoričina sina Lovre Škopljanca, kojeg je bivša premijerka dobila u braku sa sportskim novinarom Ivom Škopljancem.
Iako rijetko govori o privatnom životu, poznato je da je jako vezana uz sina i unuka, a jednom je prilikom istaknula kako se dobro snašla u ulozi bake jer je i nju samu odgajala baka.
Lovro Škopljanac danas je ugledan član akademske zajednice – doktorirao je prije tridesete godine, radi na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu te je autor vlastite knjige, a nerijetko ga se može vidjeti s poznatom mamom u šetnji zagrebačkom špicom.
POGLEDAJTE VIDEO: Karepovac puca po šavovima, Splićani gube strpljenje: 'Strašno su zakazali'