Jada Pinkett Smith (50) pati od autoimunog poremećaja alopecije, koja uzrokuje gubitak kose. Ova glumica godinama otvoreno govori o problemu koji ju je snašao i ohrabruje druge da prihvate sebe onakvima kakvi jesu.

'Mogu se samo nasmijati'

50-godišnja glumica, aktivistica i voditeljica "Red Table Talk-a", podijelila je iskreni video na Instagramu u kojem pokazuje mrlje na svom tjemenu: "Sada u ovom trenutku mogu se samo nasmijati", rekla je Pinkett Smith dok je prstom prelazila preko ćelave linije duž središta tjemena. "Svi znate da se borim s alopecijom i odjednom, jednog dana, pogledajte ovu liniju ovdje. Pogledajte to. Znači, to se samo tako pojavilo i bit će mi malo teže sakriti ovo. Pa sam mislila možda da to ipak javno podijelim tako da mi ne bi postavljali nikakva pitanja", našalila se glumica u videu.

Umjesto da se uzrujava zbog toga, Pinkett Smith radije pozitivno govori o gubitku kose. Na svom Instagram videu napisala je: "Mama će to morati prekriti kako netko ne bi pomislio da sam operirala mozak ili nešto slično. Ja i ova alopecija ćemo biti prijatelji... točka!".

Prošlog srpnja Pinkett Smith je inspirirala 21-godišnja Willow Smith (koju dijeli sa suprugom Willom Smithom) da potpuno obrije glavu. "Willow me natjerala na to jer je bilo vrijeme da se prepustim", napisala je u objavi. 2018. Pinkett Smith javno je progovorila o svojim "problemima s gubitkom kose", tijekom jedne epizode "Red Table Talk-a", objašnjavajući: "Bilo je zastrašujuće kada je prvi put počelo. Jednog sam se dana tuširala i imala sam samo šake kose u rukama i samo sam pomislila, o moj Bože, hoću li oćelaviti?".

Međutim, na kraju je pronašla tretman koji je zaustavio dio gubitka kose. "Dobivam svoje male injekcije steroida i čini se da pomažu, ali ne liječe, ali čini se da pomažu, otvorena sam i za druge ideje", rekla je zvijezda u jednom od videa na Instagramu.

Pinkett Smith, koja je pokazala svoju kratku frizuru, također je rekla da je zahvalna na savjetima koje je dobila. "Samo želim zahvaliti svima za svu pomoć, od svih liječnika i svih holističkih praktičara, koji su mi se obraćali za ovu moju ćelavost, jako to cijenim. I uzimam u obzir sve preporuke koje mi dolaze.", rekla je glumica na Instagramu.