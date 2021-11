Glumac Will Smith (53) je u svom najnovijem TV intervjuu izgledao toliko drugačije da su ga neki obožavatelji usporedili s likom iz crtića, piše Page Six.

Will je gostovao u BBC-jevom "The One Showu" u srijedu kako bi razgovarao o svom filmu "Kralj Richard", ali gledatelji su bili više usredotočeni na njegov neprepoznatljivi izgled nego na njegov novi projekt.

"Will Smith izgleda kao Pixarova verzija njega samog. Morao sam pročitati info o programu da bih se uvjerio da je to zaista on", napisao je jedan gledatelj na Twitteru.

Drastično je smršavio

"Will Smith sada ne izgleda kao Will Smith. Možda je do kozje bradice?", glasio je drugi komentar, dok su neki fanovi istaknuli da glumac zaista čudno izgleda.

"Will je definitivno učinio nešto na sebi da izgleda tako čudno", "Izgleda da je posjetio estetskog kirurga", "Lice mu izgleda pomalo rastegnuto", samo su neki od komentara.

No, Will se još nije oglasio po tom pitanju, pa ostaje nepoznanica je li se doista podvrgnuo nekom estetskom zahvatu ili je njegov izgled samo posljedica nedavnog gubitka prekomjerne težine.

Naime, Will je od početka pandemije koronavirusa nakupio poprilično suvišnih kilograma, no kroz par mjeseci uspio ih je otopiti.