"Ponekad uzbudljivo, ponekad frustrirajuće, ponekad jako veselo. Kao i svim drugim ljudima. Ja sam samo jedan čovjek od krvi i malo više mesa", odgovorio je pjevač Jacques Houdek na pitanje kako je to biti Jacques u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

Otkrio je i kako se nosi sa stresom: "Posjećujem češće kućnog ljubimca koji se zove frižider i tu liječim sve svoje frustracije! Izreži ovo, šalim se! Mislim da se dobro nosim sa stresom. Sad imam već i neko životno iskustvo, dovoljno godina i nisam sad više neki mulac koji nije naišao na prepreke u životu", rekao je.

Dotaknuo se i ružnih komentara na društvenim mrežama vezano za njegov izgled.

"Pročitam sve! Kako ne vidjeti, ali nikad nisam imao problem. To i nisu neki ljudi koji prate ono što ja radim niti je njima bitno. Oni samo vide činjenicu da je Jacques debeo. Prebolite to i nastavite sa svojim životom", kazao je.

'Nastavite sa svojom životom'

Rekao je kako je probao naći rješenje za svoje stanje i da je to njegova životna borba.

"Uvijek tražiš rješenje i nikad ne odustaješ tražiti rješenje. Svaki normalan i racionalan čovjek želi biti bolji, poraditi na sebi na sve moguće načine, profesionalno, privatno, fizički, psihički. Ja vjerujem da svi dajemo od sebe najbolje što možemo. Tako da je apsolutno to nešto što je moja životna borba, što nikad neću pustiti", tvrdi pjevač.

Širile su se priče kako je išao na podvezivanje želudca, no on kaže da to nije točno.

"Nisam nikad bio na podvezivanju želuca!", rekao je.

Brinu ga bolesti

Pjevač je otkrio da ga zabrinjavaju prijetnje zbog kardiovaskularnih bolesti kao posljedica pretilost.

"Zašto se drugi stresiraju oko moje težine, ne znam. Ja sam sebi neke dane jako zgodan i sladak, neke dane malo manje. Nekad se pogledam u ogledalo pa se pitam što sam si to učinio, a nekad sam si okej. Racionalan sam čovjek. Znam da je to nešto na čemu moram raditi. Neću od toga nikad odustati. Hoću li uspjeti? Ne znam, nema garancije", dodao je.

Jacques tvrdi da je visok 180 centimetara te se našalio na pitanje o težini.

"Ima jedan super vic! Jacques teži savršenstvu, a znamo što je savršeni oblik u prirodi. Uvijek kažem da tu tajnu nosim u grob i da me se sve na svijetu može pitati osim te brojke", zaključio je pjevač.