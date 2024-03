Pjevačica i glumica Jennifer Lopez nedavno je otkazala sedam posljednjih datuma svoje nadolazeće turneje, i to bez ikakvog objašnjenja.

Obožavatelji su primijetili da je stranica Ticketmaster dodala obavijesti o otkazivanju za nastupe u nekoliko gradova poput Nashvillea, Raleigha, Atlante, Tampe i New Orleansa za turneju "This Is Me...Now" ranije ovog tjedna.

Još zanimljivije, ranije najavljeni koncerti u Clevelandu i Houstonu potpuno su uklonjeni s popisa na web stranici.

Sedam datuma bilo je zakazano za razdoblje od 20. do 31. kolovoza, a sada je turneja planirana da završi u New Yorku 17. kolovoza.

Poruka na Ticketmaster stranici okrivila je "organizatora događaja" za otkazivanja, ali osim detalja o povratu novca za ulaznice, nije bilo daljnjih informacija.

Obožavatelji koji su se nadali vidjeti svoju omiljenu pjevačicu nisu imali previše razumijevanja glede otkazivanja, a još manje su bili zadovoljni ignoriranjem cijele situacije od pjevačice i njenog tima.

"Ovo je razočaravajuće. Da je to bilo zbog hitne situacije ili nepredviđenih okolnosti, ne bih ostavio ovu negativnu recenziju. Ali s obzirom na to da cijela turneja nije otkazana, imam osjećaj da se dogodila neka 'bolja' opcija, što je vrlo nepristojno prema nama koji smo izdvojili vrijeme da kupimo ulaznice i planiramo ovaj show. Jenin tim trebao je bolje postupiti i barem poslati isprike", napisao je jedan korisnik na stranici za prodaju karata pa ostavio jednu zvjezdicu kao recenziju.

"Zašto je ova predstava otkazana bez objašnjenja?", "Idući put nema šanse da uzmemo ulaznice", napisala je druga obožavateljica pa istaknula da je za karte za sebe i supruga izdvojila čak 8 tisuća američkih dolara.

Jennifer Lopez

Prema informacijama koje je objavio Page Six, naknadno se saznalo da je došlo do logističkih problema s promotorima, što ako je istina otvara mogućnost da se koncerti ponovno zakazuju. Jennifer još uvijek nije komentirala neugodnu situaciju na svojim društvenim mrežama.

Ovaj najnoviji razvoj dolazi nakon što je novi album pjevačice "Let's Get Loud", također nazvan "This Is Me...Now", loše prošao na Billboard 200 ljestvici, debitirajući na 38. mjestu prošlog mjeseca.

