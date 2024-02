Pjevačica i glumica Jennifer Lopez prošloga je tjedna izbacila dugoočekivani glazbeni album i dokumentarni film, oba nazvana 'This is me...Now'.

Naziv novog albuma i filma je svojevrsna oda njezinom trećem studijskom albumu, 'This Is Me… Then', koji je objavljen prije 20 godina.

Pozitivne reakcije obožavatelja nisu izostale, a tim povodom Lopez je gostovala u emisiji 'The Kelly Clarkson Show' gdje je otkrila niz nepoznatih detalja koji stoje iza ideje filma, a i još mnogo informacija iz svog privatnog života.

Ideju za film, kaže, pronašla je razmišljajući o svojoj vezi s Benom Affleckom. Naime, prije nego što se pomirila s poznatim glumcem s kojim je bila zaručena i prije 20 godina, Jennifer je bila u strahu od toga da će ostati sama do kraja života.

Trenutak u kojemu su se ona i Ben ponovno spojili 2021. godine bio je nalik filmskom zapletu, istaknula je glumica.

"Ovo nije bajka za djecu, ovo je prava bajka", rekla je J.Lo koja je odrasla u radničkoj obitelji s mnogo članova. U njezinoj kući uvijek je bilo puno ljudi pa joj je trebalo dugo vremena da nauči kako živjeti sama, ali i kako da samoj sebi postane najbolji prijatelj.

"Danas puno bolje funkcioniram, no trebalo mi je puno posla da dođem do ovoga. Treba puno rada da promijeniš nešto na sebi, svoje navike, a upravo se o tome radi u mom filmu - mijenjanju navika", zaključila je glumica.

Podsjetimo, J.Lo i Ben Affleck su se upoznali 2002. na setu filma 'Gigli' i odmah su kliknuli. Kasnije te godine, Ben se pojavio u njezinom spotu za pjesmu 'Jenny from the Block', a par je postao toliko poznat da su im nadjenuli nadimak Bennifer.

Sljedeće godine su se zaručili, ali početkom 2004. su prekinuli. Jennifer se u međuvremenu udala za Marca Anthonyja, a Ben za Jennifer Garner. No, oba braka su se raspala, a 2021. su se J.Lo i Ben ponovno spojili te ovaj put i vjenčali, 20 godina nakon što su se prvi put upoznali.

