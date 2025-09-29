J.K. Rowling odbrusila Emmi Watson zbog komentara o trans osobama: 'Nema pojma'

Sukob između književnice J.K. Rowling (60) i glumice Emme Watson (35) ponovno se rasplamsao nakon što je zvijezda “Harryja Pottera” progovorila o njihovom višegodišnjem sporu oko transrodnih prava.

Podsjetimo, sukob između Rowling i glumačke postave “Harryja Pottera” traje od 2020., kada je spisateljica izazvala buru tvrdnjom da “muškarci ne mogu postati žene”. Njene izjave mnogi su tada ocijenili transfobnima, dok je sama Rowling ustvrdila da brani ženska prava.

Foto: Profimedia

Rowling je ranije izjavila da nikada neće oprostiti Emmi, kao ni Danielu Radcliffeu i Rupertu Grintu, zbog njihove javne podrške transrodnoj zajednici.

Sada se J.K. Rowling obrušila na Watson u objavi na X-u.

"Kao i mnogi koji nikada nisu iskusili odrasli život bez zaštite bogatstva i slave, Emma ima toliko malo iskustva sa stvarnim životom da uopće ne zna koliko je neupućena. Emma i Dan su posebno posljednjih godina jasno pokazali da misle kako im naša nekadašnja profesionalna povezanost daje posebno pravo, štoviše, obvezu da javno kritiziraju mene i moje stavove. Godinama nakon što su završili s Potterom, i dalje sebe vide kao glasnogovornike svijeta koji sam stvorila", napisala je.

"Ja nisam bila multimilijunašica s četrnaest godina. Živjela sam u siromaštvu dok sam pisala knjigu koja je Emmu proslavila. Zato iz vlastitog životnog iskustva razumijem što za žene i djevojke bez Emminih privilegija znači urušavanje ženskih prava u kojem je ona tako oduševljeno sudjelovala", zaključila je.

'Razgovor nije bio moguć'

Podsjetimo, Emma, poznata po ulozi Hermione u filmovima o Harryju Potteru, u nedavnom intervjuu osvrnula se na kontroverze vezane uz Rowlingine komentare o transrodnoj zajednici.

Foto: Profimedia

Otvoreno je odgovorila na pitanje o tome jesu li ti komentari utjecali na njezino sjećanje na rad na filmu:

"Stvarno ne vjerujem da to što sam imala to iskustvo i što gajim ljubav, podršku i stavove koje imam, znači da ne cijenim Jo i osobu s kojom sam imala osobna iskustva. Jedno ne poništava drugo. Jednostavno ne mislim da su te stvari ili jedno ili drugo. Moja je najdublja želja da će me ljudi koji se ne slažu s mojim mišljenjem voljeti i nadam se da ću ja moći nastaviti voljeti ljude s kojima nužno ne dijelim mišljenje. Mislim da me najviše rastužuje to što razgovor nikada nije bio moguć", rekla je Emma te istaknula da je i dalje otvorena za razgovor s J.K.

Rowling se nije složila s ovom izjavom, tvrdeći da je time Emma samo dodatno pogoršala situaciju. Smatra da su Emmini komentari "dolili još ulja na vatru" zlostavljanja kojem je, prema vlastitim riječima, bila izložena. Uz to, odbacila je Emminu tvrdnju da je cijeni, i optužila ju da se "ulizuje pokretu koji redovito poziva na ubojstvo njezine prijateljice".

