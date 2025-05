Izabel Kovačić ostvarila veliki san: Objavila video s velikim uzbuđenjem

Izabel Kovačić (32), supruga nogometaša Matea Kovačića (30), s velikim uzbuđenjem podijelila je s pratiteljima vijesti koje su je, kako kaže, ispunile neizmjernom srećom.

Na profilu brenda IZAKOVA objavila je video snimljen u srcu New Yorka, gdje je osvanuo oglas za njezinu novu kolekciju – i to ni manje ni više nego na slavnom Times Squareu. Na snimci pozira nasmijana ispred ogromnih svjetlećih panoa, dok u opisu emotivno piše: "'Od skica na papiru do svjetala Times Squarea. Ovo je više od mode, to je san koji je postao stvarnost. Evo vašeg prvog uvida u našu kolekciju proljeće/ljeto 2025. Zaista sam ponosna na svoj najbolji IZAKOVA tim."

Objava je brzo izazvala lavinu pozitivnih komentara i čestitki njenih pratitelja, koji nisu skrivali oduševljenje i ponos zbog ovog velikog uspjeha.

Podsjetimo, Izabel i Mateo Kovačić roditelji su dvoje djece – sina Ivana i kćerkice Lune, a Izabel već godinama uspješno gradi karijeru u svijetu mode.

