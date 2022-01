Zdravko Čolić miljenik je žena svih generacija. No, njegovo srce već 20 godina pripada samo jednoj, supruzi Aleksandri, inače po struci učiteljici. Zajedno imaju dvoje djece, kćeri Unu i Laru, a zajedno se rijetko pojavljuju u javnosti. Vjenčali su se još 2001., a Aleksandra je vrlo privatna osoba koja se ne voli eksponirati pa tako i nemaju previše zajedničkih fotografija. U spotu za pjesmu "Tebe čuvam za kraj" nema ženskog modela, a jedina žena koja se pojavljuje na kraju samog spota, u mozaiku slika upravo je Aleksandra. Podsjećamo, Čola je jednom prilikom otkrio čime ga je Aleksandra osvojila: "Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine, sekira se… Čovjek nekako prepozna osobu koju bi opet rado vidio, uhvati neku emociju koja bez riječi govori da joj je stalo do njega. To ne mogu objasniti jer može pred tobom biti najljepša i najpametnija žena, a da jedva čekaš otići od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je vjerojatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju".